Araban'da şiddetli rüzgardan zarar gören Türk Bayrağı yenilendi

Gaziantep’in Araban ilçesindeki tarihi Raban Kalei Zerrin Kalesi üzerinde bulunan ve şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gören Türk bayrağı Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru’nun talimatı üzerine belediye ekipleri tarafından yenisiyle değiştirildi.
Gaziantep’in Araban ilçesinde meydana gelen şiddetli rüzgar nedeniyle, ilçenin sembolü olan tarihi Raban Kalei Zerrin Kalesi üzerindeki bayrak direğindeki Türk bayrağı zarar gördü. Şiddetli rüzgardan yırtılarak zarar gören Türk bayrağının yenilenmesi için Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru’nun talimatı üzerine belediye ekiplerince, direkteki zarar gören Türk bayrağı indirilerek yenisiyle değişimini yapan ekipler bayrağı tekrar göndere çekti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.