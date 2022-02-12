Gaziantepli inşaat mühendisleri sandık başına gidiyor

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi'nin olağan genel kurul toplantısı yapıldı. İnşaat mühendisleri yarın da yeni başkan ve yönetim kurulunu seçmek için sandık başına gidecek.

İnşaat Mühendisleri Odası Korkut Küçükcan Toplantı Salonundaki genel kurulda divan başkanlığını Mehmet Çete yaptı. 2 bin 700 üyesi bulunan İMO Gaziantep Şubesi'nin üyelerinin genel kurula ilgisinin yoğun olduğu gözlendi.

“Tarihin en kötü zamanı”

Yeniden aday olmayan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Çeliktürk, genel kurulun açılışında yaptığı konuşmada, inşaat mühendislerinin sorunlarına dikkat çekti. Çeliktürk, "Son yıllarda hem mesleğimiz hem de meslektaşlarımız açısından tarihin en kötü zamanlarını yaşıyoruz; her üç meslektaşımızdan biri işsizlikle, işyeri sahibi olanlar iflas etmekle karşı karşıya bulunuyor, kamuda mühendis istihdamı her geçen gün azalıyor. Mesleğimizin itibarını zedeleyen uygulamalar hayata geçiriliyor, meslektaşlarımızın imzaları alınıp satılan bir metaya dönüştürülüyor, inşaat mühendisleri ucuz işgücü statüsüne getirilmek isteniyor" şeklinde konuştu.

“Ciddi bir ekonomik kriz yaşıyoruz”

İMO'ya en fazla ihtiyaç duyulan bir dönemde bulunulduğuna dikkat çeken Çeliktürk, "Meslektaşlarımızın ve meslek alanımızın Odamıza hiç olmadığı kadar çok ihtiyacı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Öte yandan ülkemiz çok ciddi bir ekonomik krizle sarsılıyor. Hayat pahalılığı, işsizlik, güvencesizlik ve geleceksizlik toplumumuzu maalesef kuşatmış durumdadır. Halk bu sorunlarla boğuşurken ülkenin ekonomik kaynakları bir avuç çıkar çevresinin hizmetine sunulduğunu üzülerek gözlemlemekteyiz” ifadelerini kullandı.

“Bağımsız çizgimizi koruyacağız”

Çeliktürk, “Yaşanan sorunları dile getiren herkese karşı, kutuplaştırıcı bir dil kullanılmakta, bilimi referans alarak görüşlerini paylaşan meslek odaları tasfiye edilmeye, vesayet altına alınmaya çalışılmaktadır. Nitekim Odamızın da bu tehditkâr dilin hedefi haline geldiği hepimiz biliniyoruz. Meslek mensupları olarak bizler bağımsız çizgimizi koruyup kuruluş ilkelerimizden ödün vermeden bilimi ve tekniği, rantın değil, toplumun çıkarları için savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Seçimlere "blok liste" ile gidilecek

Genel Kurulda, İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi'nin yarın yapılacak olan seçimlerinin çarşaf liste mi, yoksa blok liste mi şeklinde gerçekleşmesi konusunda da oylama yapıldı. Salonda bulunanların oybirliği ile seçimlerin blok liste halinde yapılması kabul edildi. Daha sonra başkan adayları Mehmet Baki Sağlamer ve Burkay Güçyetmez listelerin divan başkanlığına sundu. Başkan adayları genel kurulda projelerini anlatan birer konuşma yaptı.

İnşaat mühendisleri, yarın da yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerini seçmek için sandık başına gidecek.

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