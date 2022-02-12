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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üstü kirli diye ambulansa binmek istemeyen işçi İHA’ya konuştu

İHA

Üstü kirli diye ambulansa binmek istemeyen işçi İHA’ya konuştu

Gaziantep’te göçük altında kalarak yaralanan işçinin üstünün kirli olmasından dolayı ambulansa binmek istememesi yürek burkmuştu. Bakan Koca’nın paylaştığı 32 yaşındaki yabancı uyruklu işçi Avad İsa, İhlas Haber Ajansı’na konuştu.
O anların görüntüsünü paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İşçi kardeşimiz, Bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz” dedi.
Gaziantep’te ev inşaatında yaşanan göçüğün altında kalarak yaralanan işçinin üstünün kirli olmasından dolayı ambulansa binmek istemediği anların görüntüsü herkesi duygulandırmıştı. İşçinin bu hareketine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da duyarsız kalmadı. İşçinin yaralı haldeyken gösterdiği ambulans hassasiyeti izleyenleri duygulandırırken, Bakan Koca o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca, “Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin” ifadelerini kullandığı paylaşımında geçmişe atıf yaparken, 32 yaşındaki yabancı uyruklu Avad İsa isimli işçi, hassasiyetinden dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür etti.
Avad İsa, “Biz İnşaatın üstündeydik. İnşaat çöktü ve bazı arkadaşlarım yaralandı. Çok şükür benim bir şeyim yoktu. Üstüm çamur, beton olmuştu. O an ambulans geldi ve benim binmemi istediler ancak üstüm kirli olduğu için binmek istemedim. Gösterdiği hassasiyetten dolayı Bakan Koca’ya çok teşekkür ederim. Ambulans, İtfaiye hepsi tam zamanında geldi. Allah herkesten razı olsun. Hastanede yapılan kontrolde bir şeyim olmadığını anlaşıldı. Çok şükür” diye konuştu.

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