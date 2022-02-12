Gaziantep'te sobadan zehirlenen anne, kızı ve torunu öldü



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Behiye Özkan (65), kızı Selma Özkan (27) ve torunu Yusuf Özçelik (9) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Onur Mahallesi´nde meydana geldi. Annesi ve oğlu ile yaşayan Selma Özkan, dün gece saatlerinde evde sobayı yakarak uyudu. Bugün akşam saatlerinde aileye ulaşamayan komşuları şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler çilingir yardımıyla girdikleri evde hareketsiz yatan Behiye Özkan, kızı Selma Özkan ve torunu Yusuf Özçelik'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 3 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü tespit etti. Cenazeler polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazeler evden çıkarıldığı sırada olay yerine gelen komşuları gözyaşı döktü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-02-12 23:21:37



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