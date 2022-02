İçişleri Bakanı Soylu, Gaziantep’te gençlerle buluştu Bakan Soylu, önce gençlerin sorularını cevapladı sonra da beraber türkü söyledi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Anne babasının sıcaklığını hissetmesi gereken çocuklar dağa götürülüyor" “Diyarbakır anneleri, PKK'yı yağın tavada erittiği gibi eritecek“ "Algıyla siyaset olmaz, millet samimiyete bakar ve bunu görür"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep’te gençlerle buluştuğu programda hem onların sorularını yanıtladı, hem de gençlerle birlikte 'Suzan Suzi' adlı türküyü seslendirdi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep temasları kapsamında 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’nde düzenlenen "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Gençlerle buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gençlerin sorularını yanıtladı. Soylu, Türkiye'nin 21'inci asırdaki yüksek rekabet ortamında AK Parti'yle birlikte ayakta durduğunu ve değişim dönüşüm yaşadığını anlattı.



Bakan Soylu önce gençlerin sorunlarını cevapladı, sonra da birlikte türkü söyledi

"Bir gencin ailenize vakit harcayacak zamanı nasıl buluyorsunuz?" sorusuna da cevap veren Bakan Soylu, “Ben hanımın yüzünü gördüğümde bütün yorgunluğum gidiyor” dedi. Keyifli anların yaşandığı buluşmada Bakan Soylu, ayrıca gençlerle birlikte türkü seslendirdi. Gençlere tavsiyelerde bulunan Bakan Soylu, dünya düzeni ve Türkiye’nin dünyada oynadığı rolü aktardı. Gençlere gençlik yıllarında yaşadığı zorlukları dile getiren Bakan Soylu, AK Parti'yle birlikte Türkiye'de yaşanan gelişime de vurgu yaptı.



"Anne babasının sıcaklığını hissetmesi gereken çocuklar dağa götürülüyor"

Terörün Türkiye'ye çok büyük maliyetler getirdiğini, terör örgütünün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan insanlar üzerinden sürekli 'devlet bizi ihmal ediyor, bizi geri bırakıyor, bizi ırkımızdan, düşüncemizden dolayı böyle bir davranışla karşı karşıya bırakıyor' diyerek insanları belli anlayışa sevk etmeye çalıştığını belirten Soylu, oysa bunu yapanın terör olduğunu, anne babasının sıcaklığını hissetmesi gereken çocukların ailesinden koparılarak dağa götürüldüğünü kaydetti. Soylu, 2014'den sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki lisanslı sporcu sayısının yüzde 140, üniversiteye giden öğrenci sayısının yaklaşık yüzde 105, tıp fakültesi kazanan öğrenci sayısının ise yüzde 95 artığına işaret etti. Sadece terör örgütünün silahlarıyla değil bir kültürel terörizmle de karşı karşıya olduklarını ifade eden Soylu, "Bizi birbirimizden ayırmaya çalışan kültürel bir terörizmle karşı karşıyayız. Dinimizi, inancımızı, geleneklerimizi istismar eden, onu aşağılayan, başkalaştırmaya çalışan kültür terörizmiyle karşı karşıyayız" dedi.



“Diyarbakır anneleri, PKK'yı yağın tavada erittiği gibi eritecek“

Düzenlenen programda Diyarbakır annelerinin PKK terör örgütüne karşı verdikleri mücadeleden de bahseden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır'da her şeye ses çıkaranlar annelere 'siz haklısınız' diyemediler. bizim arkadaşlarımız dışında. Bunu sadece bizler söyledik. 'Hak, hukuk, adalet' diyenler, sözde bunları ifade edenler, 'özgürlük' diyenler 'siz çocuklarınızı özlediğiniz için buradasınız' diyemediler. Madalyonun öteki yüzünde hemen kendini belli ettiler. Anneler batının desteklediği bir örgütün foyasını ortaya çıkardılar. Sadece çocukların bir kısmına kavuşup bir kısmına da kavuşmak için inançlarını ve dirençlerini sürdürmüyorlar. ABD'yi, Avrupa'yı ve batıyı tokatlıyorlar. 'Bizim inancımız, gücümüz sizi yener' diyorlar. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. İlk günden beri onların yanında oldu. Diyarbakır anneleri, PKK terör örgütünü yağın tavada erittiği gibi eritecek" ifadelerine yer verdi.



"Algıyla siyaset olmaz, millet samimiyete bakar ve bunu görür"

Siyasette doğruyu bulmada en önemli yolunun halktan geçtiğini, halkın moralin bozulduğunda moral verdiğini, şımardığında uyardığını dile getiren Soylu, "Algıyla siyaset yürümez. Algıyla siyaset yürümüş olsaydı CHP kurulduğu günden itibaren iktidar olurdu. Çünkü siyasetin yaptığı milletin bizatihi yaşadığıdır. Kim ne söylerse söylesin insanlar şehir hastanelerine gitmiyorlar mı, yollardan geçmiyorlar mı, havalimanına gitmiyor mu, attığı her adımda gelişmeyi görüyor mu. Buna bakıyor. Elbette eksik var. Yok değil. Eksiksiz olan Cenabı Allah'tır. Hepimizin eksiği var. Ama vatandaş samimiyete bakar. Der ki 'bu samimi midir, değil midir, samimi bir noktada mıdır yoksa bunu desinler için mi yapmaktadır" şeklinde konuştu.



"Erdoğan'ı 20 yıldır iktidarda tutan yüzünün millete samimi ve doğru gelmesidir"

Vatandaşların son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın samimiyetine güvenerek her zaman arkasında durdurduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "Siyaset yapanlar şunu unutmasınlar. Yüzlerinin her milimetresi vatandaş tarafından anlaşılmakta ve okunmaktadır. Sayın Erdoğan'ı 20 yıldır iktidarda tutan yüzünün millete samimi ve doğru gelmesidir" diye konuştu. Bakan Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yerlileşme ve millileşme ile profesyonelleşmeye de dikkat çekerek son dönemde Sahil Güvenliğin yüzde 100, Jandarmanın yüzde 85 profesyonelleştiğini, savunma sanayisinde yüzde 20 olan millilik oranının yüzde 70'i aştığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.