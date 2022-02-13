Dubai Gulfood 2022’ye Türkiye damgası

Dünyanın en büyük gıda fuarları arasında yer alan Dubai Gulfood 2022 yaklaşık beş bin katılımcısıyla kapılarını ziyaretçilere açtı.

Türkiye’den fuarda 182 markanın stant açtığını ifade eden TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, “Sektörümüzün en önemli fuarı olma özelliğini taşıyan Dubai Gulfood bugün kapılarını ziyaretçilerine açtı. Ülkemizden toplam 182 firmanın yer aldığı fuara ilk günde ilginin büyük olduğunu görüyoruz. 2022 yılsonu hedefi olarak belirlediğimiz 11 milyar dolarlık ihracata ulaşabilmek için bu tür uluslararası organizasyonlar bizler için büyük önem taşıyor. Firmalarımızı başarılı bir fuar geçirmelerini diliyorum” dedi.

Gaziantepli firmaların stantları dolup taşıyor

1317 Şubat 2022 tarihleri arasında sürecek olan Dubai Gulfood 2022’ye Türkiye’den toplam 182 firmamız stant açarak katılıyor. Gaziantep’ten ise bu fuara 27 firmama stant açarak fuardaki yerini aldı. Fuarın ilk gününde Gaziantepli firmaların stantlarındaki yoğun ilgi dikkat çekiyor. Dünyanın dört bir yanından fuara katılımcı olarak gelen ziyaretçilerle dolup taşan Gaziantepli firmaların stantları 2022 yılının gerek Gaziantep gerekse Türkiye hububat bakliyat ihracatı için verimli bir yıl olarak geçeceği ön görülüyor.

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