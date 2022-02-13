Milletvekili Erdoğan ve Başkan Doğru’dan Maho baba için taziye mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, vefat eden Araban’ın ve bölgenin Kanaat Önderi Maho Baba için taziye mesajı yayımladı.

Milletvekili Mehmet Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında, ’’Bölgemizin ve Araban’ımızın Kanaat Önderlerinden Maho Baba Muhuttin Ulukök Rahmeti Rahmana kavuşmuştur. Tasavvuf ehli Şeyhimize Allah’tan rahmet dilerken yakınlarına ve tüm taba’i camia’ya başsağlığı diliyorum. Allah Rahmet Eylesin’’ ifadelerine yer verdi.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ise mesajında,’’Maho Baba’nın (Muhittin Ulukök) darı beka’ya irtihal etmesi bizleri derinden üzdü. Allah’tan rahmet dilerim. Başımız sağ olsun’’ ifadesini kullandı.

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