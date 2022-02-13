Sobadan zehirlenen anne, kızı ve torunu toprağa verildi

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Behiye Özkan (65), kızı Selma Özkan (27) ve torunu Yusuf Özçelik (9) gözyaşları içerisinde son yolculuklarına uğurlandı.

Onur Mahallesi'nde Behiye Özkan, kızı Selma ve torunu Yusuf Özçelik, dün akşam evlerinde kendilerinden haber alamayan komşularının ihbarının ardından gelen ekipler tarafından ölü bulundu. Adli tıp kurumu morgunda yapılan otopsilerinde, karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlenen Behiye Özkan, kızı Selma Özkan ve torunu Yusuf Özçelik'in cenazeleri, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Yeşilkent Mezarlığı´nda kılınan cenaze namazının ardından yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-02-13 15:05:36



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