Adam Voleybol, Merinos’u güllerle karşıladı

Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig B grubunda mücadele eden Adam Voleybol sahasında Merinos’u konuk etti. Şahinbey Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı sarı lacivertliler 31 kazanırken, mücadele öncesi Gaziantep’e yakışır renkli görüntüler vardı.

Sultanlar Ligi hedefiyle yoluna devam eden Adam Voleybol, Gaziantep’in diğer temsilcisi Merinos takımıyla karşı karşıya geldi. Taraftarın büyük ilgi gösterdiği karşılaşma öncesinde güzel görüntüler vardı. Adam Voleybol taraftarı iki takımı da tribünlere çağırarak alkışlarken, ev sahibi takım ise rakibine çiçek takdim etti.

Maçta ise ilk seti 2522 kaybeden sarı lacivertliler çabuk toparlandı ve ikinci seti 2518, üçüncü seti 2514 ve son seti 2515 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

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