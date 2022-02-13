Şahinbey Ampute kendi evinde çok farklı 6-0

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey Ampute kendi evinde çok farklı 6-0

İHA

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde Pendik Engelliler Spor Kulübü'nü 60 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Şahinbey Ampute kendi evinde çok farklı 6-0

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde Pendik Engelliler Spor Kulübü’nü 60 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde ligin güçlü takımlarından Pendik Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını 21.dakikada Yussif Yahaya, 25 dakikada Barış Telli ve ilk yarının uzatma dakikalarında Pendik Engelliler Spor Kulübü oyuncusu Abdurahmanın kendi kalesine attığı golle 30 önde tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan mavibeyazlı takım 29 dakikada Barış Telli’nin, 35 dakikada İbrahim Halil Esen’in ve 42 dakikada Abderrauf’un kaydettiği golle rakibini 60 mağlup etti. Karşılaşmayı Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Gözegir, meclis üyeleri ve çok sayıda taraftar izledi.
“Teknik ekibi ve oyuncularımı tebrik ediyorum”
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı teknik ekibi ve oyuncuları tebrik ederek, “Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun destekleriyle Şahinbey Belediyespor olarak ligde çok iyi sonuçlar alıyoruz ve ligde lider konumda ilerliyoruz. Pendik Engelliler Spor Kulübü güçlü bir rakip ve ligde çok önemli bir yerde bulunuyor. Böylesi güçlü rakibi bu skorla yendiğimiz için mutluyum. Centilmence geçen bu karşılaşmada her iki takımın oyuncularını da kutluyorum. Haftaya Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol takımı ile karşılaşacağız. Onların 2 bizim ise 1 maç eksiğimiz var. Bu karşılaşmadan sonra kar yağışı nedeniyle ertelenen Orta Doğu Teknik Üniversitesi karşılaşmasını da oynayacağız. İki karşılaşmadan da galip gelerek sezonun ilk yarısını lider olarak tamamlamak istiyoruz. Bizleri destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyor, alınan galibiyetten dolayı teknik ekibi ve futbolcuları kutluyorum” dedi.
“Önemli bir galibiyet aldık”
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Halil İbrahim Köprülü alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Ligin 11. Haftasını oynadık. 10. Haftada oynamamız gereken Orta Doğu Teknik Üniversitesi karşılaşması kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. Bu karşılaşmada 6 Mart’ta devre arasından sonra oynanacak. Pendik Engelliler Spor Kulübü karşısında ritmimiz ve tempomuz iyiydi. Güzel goller bulduk. Önemli olan oyun gücü ve iyi futbol. Bu haftayı da kayıpsız geçtiğimiz için mutluyum. Haftaya da liderlik yolunda rakibimiz olan Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol takımı ile karşılaşacağız. Hedefimiz o karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmak. Oyuncularımı alınan galibiyetten dolayı kutluyorum” şeklinde konuştu.
“Centilmence bir maç oldu”
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü takım kaptanı Barış Telli iyi mücadele ettiklerini belirterek, “İki takımda centilmence bir mücadele ortaya koydu. Her iki takım oyuncularını da bu anlamda kutluyorum. Rakibimizde iyi oynadı ve pozisyonlar buldu. Bizde bulduğumuz pozisyonları golle neticelendirdik. Alınan galibiyetten dolayı mutluyuz ve sevinçliyiz. İlk yarının sonlarına geldik ve liderliğimizi sürdürüyoruz. İnşallah bunun sonu şampiyonluk olur” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ALG Spor, Adana’yı farklı mağlup etti Gaziantep ALG Spor: 5 - Adana İdmanyurdu: 0
YEREL HABERLER ALG Spor, Adana’yı farklı mağlup etti Gaziantep ALG ...
Adam Voleybol, Merinos’u güllerle karşıladı
YEREL HABERLER Adam Voleybol, Merinos’u güllerle karşıladı
Tahmazoğlu’ndan çocuk şenliği kitap fuarına davet
YEREL HABERLER Tahmazoğlu’ndan çocuk şenliği kitap fuarına davet
Sobadan zehirlenen anne, kızı ve torunu toprağa verildi
YEREL HABERLER Sobadan zehirlenen anne, kızı ve torunu toprağa ...
Milletvekili Erdoğan ve Başkan Doğru’dan Maho baba için taziye mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Erdoğan ve Başkan Doğru’dan Maho baba ...
Anneanne, kızı ve torunu son yolculuğuna uğurlandı Gaziantep'te sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden 3 kişi yan yana defnedildi Gaziantep'teki soba faciası
YEREL HABERLER Anneanne, kızı ve torunu son yolculuğuna ...
Araban’da Doğalgaz sevinci
YEREL HABERLER Araban’da Doğalgaz sevinci
Dubai Gulfood 2022’ye Türkiye damgası
YEREL HABERLER Dubai Gulfood 2022’ye Türkiye damgası
Araban Ovası suya doydu, çiftçilerin yüzü gülüyor
YEREL HABERLER Araban Ovası suya doydu, çiftçilerin yüzü gülüyor
Gaziantep'te sobadan zehirlenen anne, kızı ve torunu öldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te sobadan zehirlenen anne, kızı ve torunu ...
Bakan Soylu: Batılı ülkeler, LGBT'yi savunan düşüncelere milyonlarca dolar para aktarıyor
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Batılı ülkeler, LGBT'yi savunan ...
Bakan Soylu: Batılı ülkeler, LGBT'yi savunan düşüncelere milyonlarca dolar para aktarıyor
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Batılı ülkeler, LGBT'yi savunan ...
Bakan Soylu: Batılı ülkeler, LGBT'yi savunan düşüncelere milyonlarca dolar para aktarıyor
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Batılı ülkeler, LGBT'yi savunan ...
Bakan Soylu: Batılı ülkeler, LGBT'yi savunan düşüncelere milyonlarca dolar para aktarıyor
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Batılı ülkeler, LGBT'yi savunan ...
Bakan Soylu: Batılı ülkeler, LGBT'yi savunan düşüncelere milyonlarca dolar para aktarıyor
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Batılı ülkeler, LGBT'yi savunan ...
İçişleri Bakanı Soylu, Gaziantep’te gençlerle buluştu Bakan Soylu, önce gençlerin sorularını cevapladı sonra da beraber türkü söyledi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Anne babasının sıcaklığını hissetmesi gereken çocuklar dağa götürülüyor" “Diyarbakır anneleri, PKK'yı yağın tavada erittiği gibi eritecek“ "Algıyla siyaset olmaz, millet samimiyete bakar ve bunu görür"
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Gaziantep’te gençlerle ...
Gaziantep'te sobadan zehirlenen anne, kızı ve torunu öldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te sobadan zehirlenen anne, kızı ve torunu ...
Gaziantep'te sobadan zehirlenen anne, kızı ve torunu öldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te sobadan zehirlenen anne, kızı ve torunu ...
Gaziantep'te sobadan zehirlenen anne, kızı ve torunu öldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te sobadan zehirlenen anne, kızı ve torunu ...
Gaziantep'te sobadan zehirlenen anne, kızı ve torunu öldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te sobadan zehirlenen anne, kızı ve torunu ...
Gaziantep'te sobadan zehirlenen anne, kızı ve torunu öldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te sobadan zehirlenen anne, kızı ve torunu ...
Bakan Soylu Başkan Fatma Şahin'i ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Soylu Başkan Fatma Şahin'i ziyaret etti
GSO Başkanı Ünverdi'den destek paketi değerlendirmesi GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi "Yeni ekonomi destek paketinin sanayimize olumlu yansımaları olacaktır"
YEREL HABERLER GSO Başkanı Ünverdi'den destek paketi ...
Bakan Soylu, Şehitkamil Eğitim Parkını inceledi
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Şehitkamil Eğitim Parkını inceledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.