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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Özcan ANKA’da

İHA

Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Özcan ANKA’da

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi uzman hekim kadrosuna dahil olan Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Erkan Özcan hasta kabulüne başladı.
Gaziantep Özel ANKA Hastanesi hekim kadrosuna uzman bir isim daha ekledi. Hasta memnuniyeti odaklı, güvenli ve nitelikli sağlık hizmeti sunan, ileri tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı yapısıyla toplumun her kesiminden insanı sağlıkla buluşturan Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Erkan Özcan Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nin uzman kadrosuna dahil olarak hasta kabulüne başladı. 1987 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Erkan Özcan, askerlik ve mecburi hizmeti sonrası başladığı ihtisasını 1994 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı.1997’de Yardımcı Doçent, 2000 yılında Doçent, 2006 yılında profesör unvanını aldı. Alanında incelemeler yapmak üzere 3 sene Amerika’da çalıştı. Amerika Birleşik Devletleri’nde depresyon üzerine yaptığı araştırmalar sonrasında Malatya İnönü Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde Duygu Durum Bozuklukları merkezini kurdu. Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Erkan Özcan, depresyon, mani , panik bozukluk başta olmak üzere psikolojik hastalıklar üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Hastaların kendilerini özel ve güvende hissetmeleri için tüm detaylar düşünülerek tasarlanan ve SGK anlaşması ile SSK, Emekli Sandığı, BağKur’lu hastalara ulaşan ANKA Hastanesi’nde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dermatoloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi, Kardiyoloji, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıklar, Kardiyoloji, Algoloji ,Beslenme ve Diyetetik , Klinik Mikrobiyoloji, Neonatoloji, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları branşları olmak üzere Yeni Doğan Yoğun Bakım, röntgen ve radyoloji laboratuvar, biyokimya laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı hizmetleri verilmektedir.

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