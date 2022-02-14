Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

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Gaziantep polisi bir araçta yaptığı aramada 6 kilo metamfetamin ele geçirirken, yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürütülen çalışmalar kapsamında bir araçta yapılan aramada, 6 kilo metamfetamin ele geçirilirken, yakalanan 3 şüpheli şahıs yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri Adli Mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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