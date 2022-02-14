Gaziantep'te PKK operasyonu: 8 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 8 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü öncesi, olası eylemlerin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışmasında, terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 8 şüpheliye ulaşıldı. İsimleri tespit edilen şüpheliler, özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonla adreslerinde gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile yakalanan şüphelilerin emniyette sorgularına başlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-02-14 11:48:26



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