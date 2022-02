Kariyer fuarına GAÜN ev sahipliği yapacak

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarına Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliği yapıyor. “Yetenek Her yerde” sloganıyla yola çıkılan Bölgesel Kariyer Fuarları ile Türkiye’nin önde gelen işverenleri, 1112 Mart 2022 tarihlerinde 2 gün boyunca GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gençlerle buluşacak.

Gaziantep Üniversitesinin ev sahipliğinde, 8 üniversitenin desteği ile düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin koordine ettiği “Yetenek Her Yerde” etkinliklerinde; tüm gençlere üniversite adına bakılmaksızın yetenekli olduklarının hissettirilmesi ve istihdam konusunda fırsat eşitliğinin sağlanması, kamu kurumlarının, nitelikli iş gücü arasındaki bilinirliliğinin ve işveren marka değerinin arttırılması ile nitelikli öğrenci ve mezunların kurumlara kazandırılması, KOBİ’lerin insan kaynakları ve yetenek kazanımı süreçleri hakkında farkındalıklarının arttırılması amaçlanıyor.

Her bölümden öğrenci ve mezunlara yönelik İpekyolu Kariyer Fuarında; iş/staj imkanı yakalama şansı, mülakat simülasyonu, atölye/örnek olay çalışmaları, kariyer söyleşileri, kurum tanıtımları, işveren kariyer sohbetleri, alanında uzman kişilerle tanışma fırsatı ve daha birçoğu katılımcıları bekliyor.

Gaziantep Üniversitesi’nin yanı sıra paydaş üniversiteler; Adıyaman Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve SANKO Üniversitesi yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.