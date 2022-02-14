New York'un yeni belediye başkanına ilk ziyaret Başkan Şahin'den New York Belediye Başkanı Adams merakla pandemi tedbirlerini merakla dinledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

New York'un yeni belediye başkanına ilk ziyaret Başkan Şahin'den New York Belediye Başkanı Adams merakla pandemi tedbirlerini merakla dinledi

İHA

New York'un yeni belediye başkanına ilk ziyaret Başkan Şahin'den New York Belediye Başkanı Adams merakla pandemi tedbirlerini merakla dinledi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin, ocak ayında göreve başlayan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) New York Belediye Başkanı Eric Adams’a ilk resmi yabancı heyet ziyaretini gerçekleştiren isim oldu. Görüşmede Başkan Fatma Şahin’in pandemi sürecindeki çalışmalarını New York Belediye Başkanı Adams dinledi.
TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ocak ayında New York Belediye Başkanı seçilen Brooklyn eski Belediye Başkanı Eric Adams’ı ilk ziyaret eden uluslararası isim oldu. Eski Brooklyn belediye başkanlığı döneminde Gaziantep’te yaptığı ziyaretlerde Türk halkının sevgi ve ilgisini kazanan Eric Adams, Başkan Fatma Şahin ve heyetini makamında ağırladı. Adams, Başkan Şahin ile yaptığı görüşmede, Türkiye’nin ve Gaziantep’in salgın sürecinde uygulamaya aldığı koruyucu önleyici tedbirleri merakla dinledi.
İşbirliği sinyali
Manhattan’daki New York Belediye binasında bir araya gelen New York Belediye Başkanı Eric Adams ile bir araya gelen Başkan Şahin, New York Belediyesi ile uzun soluklu projeler gerçekleştirmek istediklerini belirterek, “ Eric Adams ile tanışıklığımız eskiye dayanıyor. Kendisini yeni görevinden dolayı tebrik ediyorum. Gaziantep ve New York arası yeni iş birliklerinin doğmasını ümit ediyoruz.” diye konuştu.
Yaşlı, yoksul, mağdur, muhtaç kimseleri geride bırakmadan yol gitmeye çalıştıklarına dikkati çeken Başkan Şahin, “Zor bir dönem. Daha çok iş birliği ve dayanışma yapmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Bir taraftan sağlıklı bir şehir olmak için bilim kurulundan çıkan kararlara uymak gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
''Koordinasyon çok yapıcı''
Global şehirlerin kalkınması üzerine Başkan Şahin ile sohbet eden New York Belediye Başkanı Eric Adams ise dünyadaki sorunların çözümünün belediye başkanlarında olduğunu aktararak, “Halkın sorunlarına yakın temasta olan belediye başkanları, çözümleri de en hızlı tespit edendir' dedi.
Pandemi sürecinde zor bir döneme tanıklık ettiklerini ifade eden Adams, Türkiye’de yerel belediyeler ile merkezi yönetim arasındaki koordinasyonun toplumsal açıdan çok yapıcı kararları beraberinde getirdiğini söyledi. Adams, “Türkiye ve Gaziantep’in pandemi sürecindeki yol haritasının diğer şehirlerin örnek alması gerekiyor. Türkiye Belediyeler Birliği nezdinde Gaziantep ve diğer şehirlerin belediyeleri ile iş birliği yapmak bizim için de doğru bir karar olacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te, parkta dayak ve gaspa 2 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te, parkta dayak ve gaspa 2 tutuklama
Sevgililer gününde mutluluğa ''evet' dediler Başkan Fadıloğlu, çiftleri yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Sevgililer gününde mutluluğa ''evet' dediler Başkan ...
Altunkaya'nın markalarını yapay zekalı robot tanıttı
YEREL HABERLER Altunkaya'nın markalarını yapay zekalı robot tanıttı
Gaziantep'te PKK operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te PKK operasyonu: 8 gözaltı
Kariyer fuarına GAÜN ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Kariyer fuarına GAÜN ev sahipliği yapacak
Gaziantep'te PKK operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te PKK operasyonu: 8 gözaltı
Gaziantep’te eylem hazırlığındaki 8 terörist yakalandı Gaziantep’te PKK terör örgütüne operasyon Terörist Öcalan’ın yakalanmasının yıldönümü dolayısıyla eylem hazırlığı yapan 8 terörist eş zamanlı operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te eylem hazırlığındaki 8 terörist ...
Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Gençler, araya aldıkları arkadaşlarını öldüresiye darp etti Kafasına kaskla vurdular, bıçak çektiler, tekme tokatla saldırdılar Lisesi gençlerin kavgası sonrası 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Gençler, araya aldıkları arkadaşlarını öldüresiye ...
Dubai Gulfood 2022’de Türk markalarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Dubai Gulfood 2022’de Türk markalarına yoğun ilgi
Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Özcan ANKA’da
YEREL HABERLER Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Özcan ANKA’da
ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 70 - Fenerbahçe Beko: 86
YEREL HABERLER ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 70 - ...
ALG Spor, Adana’yı farklı mağlup etti Gaziantep ALG Spor: 5 - Adana İdmanyurdu: 0
YEREL HABERLER ALG Spor, Adana’yı farklı mağlup etti Gaziantep ALG ...
Şahinbey Ampute kendi evinde çok farklı 6-0
YEREL HABERLER Şahinbey Ampute kendi evinde çok farklı 6-0
Adam Voleybol, Merinos’u güllerle karşıladı
YEREL HABERLER Adam Voleybol, Merinos’u güllerle karşıladı
Tahmazoğlu’ndan çocuk şenliği kitap fuarına davet
YEREL HABERLER Tahmazoğlu’ndan çocuk şenliği kitap fuarına davet
Sobadan zehirlenen anne, kızı ve torunu toprağa verildi
YEREL HABERLER Sobadan zehirlenen anne, kızı ve torunu toprağa ...
Milletvekili Erdoğan ve Başkan Doğru’dan Maho baba için taziye mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Erdoğan ve Başkan Doğru’dan Maho baba ...
Anneanne, kızı ve torunu son yolculuğuna uğurlandı Gaziantep'te sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden 3 kişi yan yana defnedildi Gaziantep'teki soba faciası
YEREL HABERLER Anneanne, kızı ve torunu son yolculuğuna ...
Araban’da Doğalgaz sevinci
YEREL HABERLER Araban’da Doğalgaz sevinci
Dubai Gulfood 2022’ye Türkiye damgası
YEREL HABERLER Dubai Gulfood 2022’ye Türkiye damgası
Araban Ovası suya doydu, çiftçilerin yüzü gülüyor
YEREL HABERLER Araban Ovası suya doydu, çiftçilerin yüzü gülüyor
Gaziantep'te sobadan zehirlenen anne, kızı ve torunu öldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te sobadan zehirlenen anne, kızı ve torunu ...
Bakan Soylu: Batılı ülkeler, LGBT'yi savunan düşüncelere milyonlarca dolar para aktarıyor
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Batılı ülkeler, LGBT'yi savunan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.