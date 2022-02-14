Süper Amatör Lig A Grubu Lider Yavuzelispor deplasmanda farklı kazandı

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Süper Amatör Küme A Grubunda lider olan Yavuzelispor, deplasmanda oynadığı Şehitkamil Gençlikspor maçını 60 kazandı.

Gaziantep Batur Stadında hafta sonunda oynan maçta Yavuzelispor ile Şehitkâmil Gençlikspor karşılaştı. Müsabakanın başından itibaren etkili oynayan Yavuzelispor, 61'lik skor ile 3 puan almayı başardı. Deplasmandan 3 puanla evine dönen Yavuzelispor, liderliğini de devam ettirdi.

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