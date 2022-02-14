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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantepli çiftçilerin yüzünü güldürecek destek Tüm ilçelere sebze fidesi dağıtılacak

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantepli çiftçilere, 600 bin dolmalık Antep biberi, 400 bin dolmalık patlıcan, 200 bin domates ve 25 bin Nizip patlıcan fidesi dağıtılacak.

Gaziantepli çiftçilerin yüzünü güldürecek destek Tüm ilçelere sebze fidesi dağıtılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantepli çiftçilere, 600 bin dolmalık Antep biberi, 400 bin dolmalık patlıcan, 200 bin domates ve 25 bin Nizip patlıcan fidesi dağıtılacak.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısının birinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığında Oğuzeli Belediyesi Kültür Kongre Merkezi Toplantı Salonu’nda yapıldı. Birleşimde Gaziantep’in 9 ilçesinde çiftçilik yapan vatandaşlar için sevindirici bir karar çıktı. Bu karara göre, Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı tarafından 600 bin dolmalık Antep biberi, 400 bin dolmalık patlıcan, 200 bin domates ve 25 bin Nizip patlıcan fidesi yüzde 60 hibeyle çiftçilere dağıtılacak.
Çiftçilere yapılacak fide yardımı hakkında konuşan Başkan Fatma Şahin, Oğuzeli’nin tarımdaki gücünün birçok bölgeye göre fark oluşturduğunu belirterek, bu meclis toplantısının Oğuzeli Belediyesi’nde yapılmasının ayrı bir güzel olduğunu söyledi.

Yüzde 100 hibe ile yem desteği
Meclisin devamında Gaziantep’te meydana gelen kar yağışı nedeniyle hayvan yetiştiricilerinin ve sahiplerinin yaşadığı güçlükleri bir nebze olsun azaltmak amacıyla yüzde 100 hibeyle 1 ay boyunca yem desteği vereceklerini aktaran Başkan Şahin, “Karla mücadele süresince yoğun yağış dolayısıyla çatılarda çökme meydana geldi. Biz hemen hasar tespiti yaptık. AFAD’dan temin edilmesi gereken ihtiyaçlar vardı. Bu süreci biz dahil olduk ve hızlandırdık. Bunun yanı sıra telef olan hayvanlarımız vardı. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu konudaki desteğini devreye sokana kadar vatandaş için acil bir eylem planı hazırladık. Gelen talepler ışığında vatandaşlarımıza yem desteği vermeyi kararlaştırdık” diye konuştu.
Öte yandan Gaziantep Servis Araçları Esnaf Odası Başkanlığı’nın yazılı talebi de meclis gündemine taşındı. Buna göre, il merkezinde faaliyet gösteren ‘S’ plakalı araçlardan tahdit kapsamında alınan başvuruların ve tahdit ödemelerinin salgın nedeniyle faizsiz ve gecikme zamsız ertelenmesi kararlaştırıldı.
Gaziantep Mermer Taşı İmalatçıları Derneği Başkanlığı’nın talebini de meclis gündemine alan Büyükşehir, 2022 Mali yılı ücret tarifesine istinaden tahsil edilen fenni muayene, diğer bir deyişle düzenli kontroller için belirlenen güncel ücret, önceki dönemde ruhsat almış mezar taşı işletmecilerinden bir defaya mahsus alınmayacağı açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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