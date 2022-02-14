Safra kesesi taşı tedavisinde modern yöntem

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi ekibi gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara her geçen gün yenisini ekliyor.

Medical Park Gaziantep, Genel Cerrahi Ekibi her türlü kanser ameliyatlarının yanı sıra, Laparoskopik (Kapalı) Cerrahi, Mide, Bağırsak Cerrahisi, Pankreas Cerrahisi, Karaciğer ve Safra Yolları Cerrahisi, Meme ve Tiroid cerrahisi alanında hastalara şifa olmaya devam ediyor.



“Safra kesesi taşları son yıllarda arttı“

Safra kesesi taşları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı, Doç. Dr. Mesut Gül, “Safra kesesi taşları, sindirime yardımcı olan safranın içeriğinde çok yüksek düzeyde kolesterol bulunması sonucu katılaşarak çökelti oluşturması sonrası meydana gelmektedir.Taşların boyutu ve sayısı kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Safra kesesi taşlarının son yıllarda sıklığı giderek artmaktadır. Bu hastalığa kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülmektedir. Hastalar bize genellikle, ani ve hızlı ağırlaşan karnın sağ üst bölgesinde ağrı hissi, bulantı, kusma, sarılık, aşırı gaz ve diğer sindirim problemleri ile başvurmaktadırlar“ dedi.



“Hastanemizde ameliyatlar dünya standartlarında yapılıyor“

Safra kesesi taşlarına tanısal yaklaşımda ilk olarak başvurulan tetkik‘in ultrasonografi olduğunu aktaran Gül, “Bu radyolojik tanı yöntemi ile 2 mm küçüklükteki taşların bile tespiti sağlanabilir. Safra kesesi taşlarının tedavisinde birçok yöntem kullanılmakla birlikte en sık tercih edileni laparoskopik(kapalı) ameliyatlardır. Genel anestezi altında gerçekleştirilen laparoskopik ameliyatlarda karın bölgesinde 34 adet insizyon (kesi) gerçekleştirilir. Bu insizyon bölgelerinden küçük ve ışıklı ameliyat aletleri hastanın karın boşluğunun içerisine sokulur ve safra kesesine ulaşılır. Hastalar belli bir süre takip edildikten sonra genellikle aynı gün veya operasyon sonrası günde taburcu edebilirler. Hastanemizde safrakesesi ameliyatlarını yüksek teknolojik laparoskopik cihazlarla dünya standartlarında yapılmaktadır“ dedi.

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