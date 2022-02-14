Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay Altunkaya’yı kutladı

Dünyanın en büyük sektörel fuarı olma özelliğini taşıyan ve yaklaşık beş bin katılımcısıyla 13 Şubatt’ta kapılarını bir kez daha açan Dubai Gulfood 2022’ fuarını ziyaret eden Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Volkan Ağar, TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya’yı Altunkaya Şirketler Grubuna ait stantta ziyaret ederek fuar hakkında bilgiler aldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Volkan Ağar Dubai Gulfood 2022 kapsamında fuara katılan Türk firmalarının standlarını ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Turagay ziyaret ettiği Altunkaya Şirketler Grubuna ait stantta TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya’dan fuarla ilgili bilgiler aldı. Altunkaya iki yıl boyunca pandemiden dolayı durgun geçen fuarın bu yıl çok başarılı geçmekte olduğunu ilk iki günlük ziyaretçi sayısının rekor düzeyde olduğunu ifade ederek Türkiye’den katılan 182 markanın yoğun ilgi gördüğünü sözlerine ekledi. Asya ve Ortadoğu için fuarın büyük bir öneme sahip olduğunu da belirten Başkan Mahsum Altunkaya fuarın Ortadoğu ve Afrika alkelerine yönelik gerçekleştirecek yeni ihracatlar için büyük önem taşıdığını, 182 markasıyla Türkiye’nin fuarda ağırlığını hissettirdiğini ifade etti. Dubai Gulfood 2022’nin başarılı geçmekte olduğundan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya ve diğer katılımcılara teşekkür ederek fuarın başladığı gibi başarıyla sonuçlanmasını diledi.

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