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Büyükşehir’den ulaşım personeline toplu iş sözleşmesi Büyükşehir’den ulaşım personeline yüzde 65’lik zam

İHA

Büyükşehir’den ulaşım personeline toplu iş sözleşmesi Büyükşehir’den ulaşım personeline yüzde 65’lik zam

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziulaş A.Ş. ile ÖzTaşıma İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile bin 33 personele ortalama yüzde 65 oranında zam yapıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende “İmzayı attık gaza bastık artık direksiyon sizde” diyerek imzaların hayırlı olmasını diledi. Öte yandan, konuşması sırasında Neşet Ertaş’ın bir türküsündeki sözünü alıntılayan Şahin, türkünün çalınmasıyla duygulandı.
“Eşit İşe Eşit Ücret” ilkesi ile hareket eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ulaşım personeli için yeni bir toplu sözleşmeye imza attı. Belediyeye bağlı Gaziantep Ulaşım ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi (Gaziulaş A.Ş.) ile HAKİŞ Konfederasyonu’na bağlı Öz Hava, Kara ve Demiryolu Taşıma İş Sendikası (Öz Taşıma İş) arasında Büyükşehir Onat Kutlar Konferans Salonu’nda bin 33 personeli kapsayan yeni toplu iş sözleşmesiyle ortalama yüzde 65 zam oranı sağlandı. Sözleşmeyle en düşük net maaş 6 bin TL, sendikal haklarla birlikte yıllık ortalama şoför maaşı ise 7 bin 500 TL oldu. İmza törenine GBB Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Başkanvekilleri Mehmet Berk ve Latif Karadağ, Başkan Danışmanı Recep Tokat, Gaziulaş Genel Müdürü Osman Koç, daire başkanları, şirket yöneticileri ve Gaziulaş personeli katıldı.
Şahin, Neşet Ertaş türküsüyle duygulandı
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Neşet Ertaş’ın “Gönül Dağı” adlı türküsünde söylediği “kalpten kalbe bir yol vardır görülmez“ sözünün ardından çalan türküyle sahnede duygusal anlar yaşadı.
“Bugün akıllı ulaşımda öncülük yapıyorsak bu işi ehline verdiğimiz için”
Yeni toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyen Şahin, “Helal kazancın bereketine, rahmetine, huzuruna çok inanıyorum. Sizinle birlikte Gaziantep Modeli’ni dünya modeline dönüştüreceğiz ve bunun için çok çalışacağız. Bir emanet var bizde. Sadece bir otobüs şoförlüğü dediğinizde bu işi o kadar hafife almış olursunuz ki. Direksiyon başında kimi alacaksınız? Kiminle gaza basacaksınız? Bu bir ekip işi. Bu yüzden biz daha ilk düğmeyi düğmelerken işi ehline vermek üzere bir araya geldik. Hamd olsun bugün akıllı ulaşımda öncülük yapıyorsak bu işi ehline verdiğimiz için. Bu salona bu konuda teşekkür diliyorum. Medeniyetimiz, ‘İşi ehline ver ve adil ol diyor’. Şehrin huzurlu olması için bünyenin sizlerin huzurlu olması, dirençli olması için sizlerin dirençli, şehrin yeşil olması için sizlerin temiz enerjiye inanması lazım” dedi.
“Zaman, bütün medeniyet kodlarımızı dünyaya anlatma zamanı”
Şahin konuşmasının devamında personellere fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, “Zaman bütün medeniyet kodlarımızı dünyaya anlatma zamanı. Dünyaya adaletin sağlanabileceğini göstermemiz lazım. Sosyal barışı, sosyal adaleti, sosyal belediyeciliği sağlamazsan yetimi, yoksulu, yaşlıyı, mağduru korumazsak Allah rahmeti, bereketi vermiyor. Biz ‘Önce insan. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyoruz. İnsanı din, dil, ırk, cinsiyet, memleket ayırt etmeden birinci sınıf vatandaş olarak yaşatmalıyız. Her birinizin mutlu olmadığı yerde biz mutlu değiliz. Belediye bünyesinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için kafaların sağlıklı olması gerekiyor. Başlarımızı yastığa koyduğumuzda geleceği, çocuğunu olumsuz düşünmemesi gerekiyor. Kalkınma, demokrasi yerelde başlar. Bunu huzura, barışa, kardeşliğe, sahabe ruhuna dönüştürecek şey budur” ifadelerini kullandı.
“Huzurlu çalışma ortamını ücretlerle taçlandırdık”
Sözleşme ile beraber var olan birlik ve beraberliği perçinleyerek Gazi şehre hizmetin devam edeceğini aktaran Sendika Başkanı Toruntay, “Kadrolu ve taşeron arası fark vardı ama Sayın Başkanımız Fatma Şahin, çok öncesinde bu sorunu halletti. Çalışmalarınızdan dolayı da siz kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Birlikte Gazi şehrimizi, Gaziantep’imizi kat ediyoruz. Huzurlu, mutlu ve güvenli şekilde vatandaşlarımızın evine, sevdiklerine gitmesinde şoföründen vatmanına, güvenliğinden temizlik görevlisine kadar tüm Gaziulaş ailesi olarak Başkanımızla daha fazla hizmet etmek boynumuzun borcu. Gaziulaş ailesi olarak 54 yıl sonra yağan karda sabahın ilk ışıklarından gecenin karanlığına kadar çok kısa süre dahi olsa istirahat etme fırsatı bulamayan Başkanımıza biz teşekkür ediyoruz. Bizde bizim şehrimiz için üretecek, çalışacak, ürettiklerimizin karşılığında hemşerilerimiz mutlu olacak. Bu çalışma sonucunda toplu sözleşme masasına oturduğumuzda sizlerin hakkını sonuna kadar, alın terinizi ailenizle mutlu bir şekilde harcamanız için katkı sağlayacağız. Toplu sözleşme için Başkan Şahin ve Genel Sekreterimize teşekkür ediyorum. Bu huzurlu çalışma ortamında huzuru ücretlerle taçlandırdık” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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