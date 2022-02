Şehitkamil'deki kütüphanelerden 35 bini aşkın öğrenci faydalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde belediye bünyesinde bulunan 23 kütüphanede 35 bin 164 öğrenciye hizmet veriliyor.

Şehitkamil Belediyesi, ‘Okumak Geleceği Aydınlatır’ sloganıyla ilçenin farklı noktalarına inşa ettiği kütüphanelerde nitelikli ders çalışma ortamlarıyla öğrencilerin en büyük destekçilerinden biri olmayı sürdürüyor. Öğrenciler, kütüphanelerden üyelik sistemiyle faydalanıyor. Öğrencilerin; ders çalışmaları, ödevlerini ve araştırmalarını yapmaları için kütüphanede kendilerine branş öğretmenleri tarafından destek de veriliyor. Öğrenciler, güvenli internet ortamında ders çalışma ve ödev yapma imkanı buluyorlar. Öğrencilerin, fiziki ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak, sosyal ilişkilerini geliştirmek adına kütüphaneler içerisinde satranç, masa tenisi gibi sportif ve ödüllü bilgi yarışmaları gibi sosyal etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

Farklı alanlarda yürütülecek akademik çalışmalar dışında, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi sınavlara Şehitkamil Belediyesine ait kütüphanelerde hazırlanan öğrenciler, tüm imkanlardan ücretsiz yararlanıyor. Şehitkamil Belediyesi son 1 yılda Şehitkamil Sanat Kütüphanesi, Mütercim Asım Gençlik Kütüphanesi, Merveşehir Gençlik Kütüphanesi başta olmak üzere 23 kütüphanede, 35 bin 164 öğrenciye hizmet sundu. 23 kütüphanede bulunan 47 bin 716 kitaptan faydalanan öğrenciler, bilgisayar donanımlı internet sınıflarında da araştırma yaptılar.

YKS’ye girdim ve üniversiteyi kazandım

YKS’ye Mütercim Asım Kütüphanesinde hazırlandığını ve sınavı başarılı bir şekilde geçtiğini dile getiren üniversite öğrencisi Asyanur Büyük, “Ben, üniversite öğrencisiyim. Geçtiğimiz yıl burada YKS’ye hazırlandım. 1 yıllık çalışmamın sonucunda YKS’ye girdim ve üniversiteyi kazandım. Şu an üniversite okuyorum ve ders çalışmak için bu kütüphanemizi kullanmaya devam ediyorum. Gerçekten Şehitkamil Belediyemizin bizler için açmış olduğu gençlik kütüphaneleri çok iyi. Evde bulamadığımız ders çalışma ortamını bu kütüphanemizde buluyoruz. Temiz, hijyen, maske ve mesafe kurallarına uygun bir şekilde ders çalışma imkanımız oluyor. Hocalarımız da bizlerle yakından ilgileniyor, herhangi bir sorunumuz olduğu zaman çözmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Yaklaşık 1 buçuk yıldır bu kütüphanemize geliyorum ve gelmeye devam edeceğim. Bizlere böylesine güzel bir ders çalışma ortamı sunduğu için Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve buradaki hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kayıtlı 2 bin 800 öğrenci bulunuyor

Mütercim Asım Kütüphanesi Öğretmeni Mehmet Said Cila, “Mütercim Asım Kütüphanemizde 9. sınıftan başlayıp, üniversite sınavına hazırlanan, KPSS’ye hazırlanan öğrencilerimize hizmet vermeye gayret gösteriyoruz. Kütüphanemizde yaklaşık 2 bin 800 kayıtlı öğrencimiz bulunmakta. Kütüphanemiz, 08:30 ile 22:00 saatleri arası hizmet vermektedir. Şu an pandemi döneminden dolayı kütüphanemiz yarı kapasite ile hizmet veriyor. Bir dolu, bir boş şeklinde arkadaşlarımızı oturtuyoruz. Pandemi kurallarına dikkat etmeye özen gösteriyoruz. Kütüphanemize gerçekten yoğun bir talep var. Bu talebin karşılanması adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Öğrencilerimiz, okuldan artan kalan zamanlarını gelip burada değerlendiriyorlar, ev ödevlerini burada tamamlıyorlar. YKS ve KPSS’ye çalışan arkadaşlarımız da burada temiz, sessiz, sakin ve hijyenik bir ortamda sınava hazırlanıyorlar. Bizler de onların en iyi şekilde sınava hazırlanmaları için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kütüphanemizden yararlanmak isteyen tüm öğrencilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

