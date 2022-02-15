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Bakan Özer: Öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili yönetmelik hazır (2)

DHA

Bakan Özer: Öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili yönetmelik hazır (2)


'EN BÜYÜK PROBLEMİMİZ ARSA SORUNU'
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep Valiliği'nde katıldığı İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.
Kentte eğitim ile ilgili en büyük problemin arsa sorunu olduğunu ve çözüm için ciddi çalışmaların yapıldığını belirten Bakan Özer "Gaziantep'in gerçekten eğitim tarihindeki geçmişine bakıldığı zaman, müthiş bir kapasite artışına gidildiğini görüyoruz. Aynı zamanda Gaziantep'teki eğitim ile ilgili sorunların çözümünde Milli Eğitim Bakanlığı'nın müthiş bir irade ortaya koyduğu görülüyor. Gaziantep'te bu çerçevedeki en önemli problemimiz; arsa sorunu. Hakikaten eğitim yapılacak arsaların oluşturulmasıyla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Sağ olsun valim, milletvekillerim, belediye başkanlarım el ele vererek Gaziantep'teki arsa sorunlarıyla ilgili çözüme yönelik çok ciddi adımlar atıyorlar. İnşallah, bu kamulaştırma ile ilgili belirlemiş oldukları yeni arsa üretimleri çerçevesinde ilave yatırımlarla, Gaziantep'in eğitimle ilgili altyapı sorununu adım adım çözmüş olacağız" diye konuştu. Bakan Özer, kentteki okulların doğal gaz dönüşümlerinin de nisan ayında tamamlanacağını dile getirdi. Özer, kentte etkili olan yoğun kar yağışı sonrası okulların çatılarında oluşan deformasyonlar ile ilgili 50 milyon liralık kaynak aktaracaklarını ifade etti.
'3 BİN ANAOKULUNDAN 138'İNİ GAZİANTEP'E KAZANDIRACAĞIZ'
Türkiye genelinde 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin de yeni ana sınıfını yılı sonu itibarıyla hizmete açacaklarını belirten Bakan Özer, şunları kaydetti: "Yatırımlardan en önemlisi, Gaziantep'e 2022 yılında 138 yeni anaokulu yapacağız. Bildiğiniz gibi 2021 yılında ağırlık vereceğimiz en önemli konulardan bir tanesi de okul öncesi eğitime erişim kapasitesini arttırmak olduğundan bahsetmiştik. Bu çerçevede başta İstanbul olmak üzere tüm illerimizde hızlı şekilde yatırım yapmak, özellikle 3-5 yaş aralığındaki öğrencilerimizin okul öncesi eğitime erişimlerini arttırmakla ilgili çok ciddi çalışma yaptık. Bu kapsamda 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin de yeni ana sınıfını 2022 yılı sonu itibarıyla hizmete alacağız. Bu 3 bin anaokulundan 138 tanesini Gaziantep'e kazandıracağız."
Bakan Özer, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti, ardından da İbn-i Sina Anaokulu'nun açılışını yaptı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2022-02-15 13:56:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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