Gaziantep'te kazalar mobese kameralarında

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, son günlerde meydana gelen trafik kazalarının mobese kamerası görüntüleri emniyet tarafından paylaşıldı.

Kentte, son zamanlarda meydana gelen kazalar, kentin farklı noktalarına kurulan mobese kameralarına yansıdı. Kazaların genellikle sürücü hatalarından kaynaklandığı belirlendi. Kazalardan birinde devrilen motosikletteki 2 kişinin yola savrulup yaralandığı görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kazaların görüntüleri, 'Sevdikleriniz ve kendiniz için, lütfen kurallara uyalım' notuyla sosyal medyadan paylaşıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-02-15 14:02:27



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