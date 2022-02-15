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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiftler 14 Şubat’ta unutulmaz bir gece yaşadılar

İHA

Çiftler 14 Şubat’ta unutulmaz bir gece yaşadılar

Gaziantep’te çiftler 14 Şubat Sevgililer Gününü unutulmaz bir geceyle kutladı. Geceyi organize eden İbrahim Akköz, aldıkları yoğun talebin tamamına yetişemediklerini belirterek, “Böyle bir etkinliği ilk defa yapıyoruz. İnşallah bunun arkası da gelecek” dedi.
Gaziantep’te çiftler için düzenlenen 14 Şubat Sevgililer günü programı yoğun ilgi gördü. Düzenlenen gecede bir araya gelen çok sayıda çift, özel bir restorantta unutulmaz bir gece yaşadı. Muhteşem bir konser eşliğinde doyasıya eğlenen çiftler, 14 Şubat Sevgililer Gününü kutladı. Lezzetli yemekler ile özel ikramların yendiği gecede çekilen çekilişte yoğun heyecan yaşandı. Çekilişin sonunda gecenin şanslı çiftlerine altın kolye, bileklik, otelde konaklama ve indirim çekleri hediye edildi.
Yoğun katılımın olduğu gecede programın düzenlendiği salon tıklım tıklım dolarken geceye katılan çiftler 14 Şubat’ı doyasıya kutladı.
“Çok yoğun talep geldi, taleplere yetişemedik”
Geceyi çiftlere özel düzenlediklerini belirten Fi Prodüksiyon’un sahibi İbrahim Akköz, çift fotoğrafçısı olduklarını aktardı. Çiftlere özgün bir gece yaşatmak istediklerini ifade eden Akköz, “Geceyi hem parti hem eğlence olacak şekilde düzenledik. Klasik müzik eşliğinde yemek yenilecek. Güzel bir parti düzenliyoruz. Gaziantep’te insanların alkolsüz bir ortamda ailecek eğlenebilecekleri bir ortamın sınırlı olduğunu gördük. Bunun üzerine harekete geçtik. Ondan dolayı böyle bir geceyi organize ettik. Beklediğimizden daha çok bir talep geldi. Hatta taleplerin tamamına yetişemedik. Ayakta kalan çiftlerimizde oldu. Bu kadar yoğun olacağını hiç beklemiyordum. Masaların tamamı doldu. Tüm çiftlerimizin sevgililer günü kutlu olsun. Böyle bir etkinliği ilk defa yapıyoruz. İnşallah bunun arkası da gelecek” diye konuştu.
Gecenin sonunda fotoğraf için hazırlanan özel alana geçen çiftler geceyi ölümsüzleştirmek adına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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