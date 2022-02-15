Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi 2 firari yakalandı

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Gaziantep'te, FETÖ/PDY üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde operasyon yaptı. Yapılan operasyon kapsamında FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan haklarında 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. ve E.K. isimli 2 firari şahıs yakalandı.

Yakalanan 2 firari şahıs, yapılan işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

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