SANKO Park Alışveriş Merkezi 2'nci kitap fuarı başlıyor

Gaziantep’in eğlence ve sosyal yaşam merkezi Sanko Park Alışveriş Merkezi, yarın düzenleyeceği 2’nci Kitap Fuarı’nda kitapseverler ile buluşacak.

Fuarda, Türk ve dünya klasikleri, tarih, felsefe, bilim, edebiyat, mitoloji, kişisel gelişim, yeni çıkanlar, çok satanlar ve birçok renkli çocuk kitabı yer alacak. Kitapların 5 TL fiyatla satışa sunulacağı fuar, 16 Şubat Çarşamba günüden 6 Mart Pazar gününe kadar her gün 10.0022.00 saatleri arasında gezilebilecek. Gaziantep’in en önemli kültür etkinliklerinden olan ve 100’ü aşkın yayınevinin yer alacağı kitap fuarı, Sanko Park ana etkinlik alanında düzenlenecek.



SANKO PARK

“Gaziantep’in alışveriş merkezi” Sanko Park, 2009 yılında faaliyete başladı. Toplam 127 bin 489 m2 inşaat alanı ve 56 bin 144 m2 kiralanabilir alanı bulunan Sanko Park’ta, her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza yer alıyor. Sanko Park'ın marka karmasında çok sayıda dünyaca ünlü markaların yanı sıra, Sanat Galerisi yer almaktadır. 4 bin 271 m2 alana sahip bowling ve eğlence merkezinde gençlere nezih ortamda zaman geçirme imkânı sunuluyor. Bin 600 m2 alanda hizmet veren vazgeçemeyenler için donanımlı bir spor salonuna sahip olan Sanko Park, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenlere hizmet veriyor.

Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2020 yılına kadar 600’den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 470 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir. Galeride etkinliklere pandemi dolayısıyla ara verildi.

Bin 200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerini ağırlayan Sanko Park, konuklarına ayrıcalıklı hizmet sağlıyor.

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