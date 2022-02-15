Bitci Türkiye Kupası: Gaziantep Basketbol: 62 - Galatasaray: 77 Galatasaray Nef, Türkiye Kupası'nda yarı finalde

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Galatasaray Nef, Bitci Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda konuk olduğu Gaziantep Basketbol'u 7762 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu.



Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Erşan Kartal xx, Fatih Arslanoğlu xx, Musa Kazım Çetin xx

Gaziantep Basketbol: Peterson xx 5, Gulley xxxx 12, Orhan Aydın Haciyeva, Kaba xxxx 18, Robinson xxxx 16, Leon Harun Apaydın x 2, Ahmet Furkan Özkan, Duşan Aytekin x 2, Koray Çekici x 2, Doylexx 5, İsmail Cem Ulusoy

Galatasaray Nef: Ndour x 2, Eray Aydoğan x 3, Okben Ulubay x 3, Blackshear xxx 13, Purcell xxx 12, Bost xxxx 20, Sadık Emir Kabaca x 4, Rıdvan Öncel xxx 11, Ege Arar x 4, Kravish x 5

1. periyot: 1419 (Galatasaray lehine)

Devre: 3136 (Galatasaray lehine)

3. periyot: 49 54 (Galatasaray lehine)

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