Bitci Türkiye Kupası: Gaziantep Basketbol: 62 - Galatasaray: 77 Galatasaray Nef, Türkiye Kupası'nda yarı finalde

Galatasaray Nef, Bitci Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda konuk olduğu Gaziantep Basketbol'u 7762 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu.
Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Erşan Kartal xx, Fatih Arslanoğlu xx, Musa Kazım Çetin xx
Gaziantep Basketbol: Peterson xx 5, Gulley xxxx 12, Orhan Aydın Haciyeva, Kaba xxxx 18, Robinson xxxx 16, Leon Harun Apaydın x 2, Ahmet Furkan Özkan, Duşan Aytekin x 2, Koray Çekici x 2, Doylexx 5, İsmail Cem Ulusoy
Galatasaray Nef: Ndour x 2, Eray Aydoğan x 3, Okben Ulubay x 3, Blackshear xxx 13, Purcell xxx 12, Bost xxxx 20, Sadık Emir Kabaca x 4, Rıdvan Öncel xxx 11, Ege Arar x 4, Kravish x 5
1. periyot: 1419 (Galatasaray lehine)
Devre: 3136 (Galatasaray lehine)
3. periyot: 49 54 (Galatasaray lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.