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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ALG Spor’a yeni golcü Kongo’dan geldi

İHA

ALG Spor’a yeni golcü Kongo’dan geldi

T. Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin ilk yarısını iki maç eksiği ile namağlup kapatan Gaziantep ALG Spor, ikinci yarı öncesi kadrosuna takviye yaparak Kongolu golcü Mfwamba Balongo Grace’yi transfer etti.
Ekvator Ginesi’ne bağlı Malaga Kings kulübünde forma giyen Kongolu forvet oyuncusu Mfwamba Balongo Grace, ALG Spor ile sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep’e gelen golcü oyuncu, kulüp başkanı Ali Gözcü ile görüşme sağlayarak kendisini ALG Spor'lu yapan sözleşmeye imza attı. Çok önemli ve güçlü bir takıma geldiğini belirten Mfwamba Balongo Grace, ALG Spor'un başarısı için elinden yapacağını söyledi.
"Kadromuza güç kattık"
Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, ilk yarıyı gol yemeden kapattıklarını ve ikinci yarı öncesi takviye yaparak kadroyu güçlendirdiklerini söyledi. Ali Gözcü, “İlk yarıyı geçen Pazar günü oynadığımız Adana maçıyla tamamladık. Tabii bilindiği gibi iki maçımız eksik. İkinci yarıda lig daha çetin ve zorlu geçeceğini düşünerek teknik ekibimizin raporu doğrultusunda kadroya takviye yaparak daha güçlendirdik. İnşallah Mfwamba Balongo Grace, takımımıza güç katacaktır. Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.

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