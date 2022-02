Gaziantep’te madde bağımlıları Aile Sağlığı Merkezini talan etti Gaziantep’te pes dedirten yağma On binlerce liralık cihazları çaldılar

Gaziantep’te kapalı olan Aile Sağlığı Merkezi’ne (ASM) giren madde bağımlıları binayı yağmalayarak kullanılamaz hale getirdi. Binanın içinde ne var ne yoksa her şeyi çalan zanlılar on binlerce liralık zarara yol açtı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Ünaldı Mahallesi’ndeki 31Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM) yaşandı. İddiaya göre 7 Şubat’tan beri kapalı olan ASM’nin başka bir yere taşınması için karar alınmıştı. 7 aile hekiminin çalıştığı ASM’nin alt bodrum katını mesken edinen madde bağımlıları dün gece saatlerinde ASM’nin kapısını kırarak içeri girdi. Binanın içini tarumar eden madde bağımlıları adeta binayı yağmaladı. Elektronik cihazlardan ilaçlara kadar ASM’de ne var ne yok her şeyi çalan madde bağımlıları binanın içini boşalttı. ASM’nin elektrik kablolarının bile söküldüğü, bazı masa ve sedyelerinin ise parçalandığı belirlendi.



On binlerce liralık cihazları çaldılar

Sabah saatlerinde ASM’ye gelen doktorlar binanın yağmalandığını görünce büyük şok yaşadı. Doktorların ihbarı üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yağmalanan binada inceleme yaptı. Şahinbey İlçe Sağlık Müdürü Dr. Erdal Özdemir ise yağmalanan binada çalışan aile hekimlerinden bilgi alarak polis ekiplerine eşlik etti. Bina madde bağımlılarının yağmasının ardından kullanılamaz hale gelirken çalınan malzemelerden dolayı on binlerce liralık zarar oluştu.

Polis ekipleri binayı yağmalayan madde bağımlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.