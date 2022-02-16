Aile sağlığı merkezinin tıbbi ve elektronik malzemeleri çalındı



Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP'te, 31 Nolu Aile Sağlığı Merkez'ndeki tıbbi ve elektronik malzemelerin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Olay, dün gece saatlerinde Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce yeni bir binaya taşınan aile sağlığı merkezinde görevli doktorlar, sabah saatlerinde malzemelerini almak için eski binaya geldiklerinde cam ve kapının kırık olduğunu fark etti. Doktorlar, içeri girdiklerinde tıbbi ve elektronik malzemelerin çalındığını görerek, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, parmak izi ve çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, hırsızlığı yapan şüpheli veya şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA

2022-02-16 13:51:43



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