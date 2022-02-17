Araban'da bozulan yollar onarılmayı bekliyor

Gaziantep’in Araban ilçesinde, son 54 yılın en yoğun kar yağışının ardından ilçeye bağlı grup yolları ve kırsal mahallelerin yollarında meydana gelen bozulmalar onarılmayı bekliyor.

Araban ilçesinde bu sene yaşanan son 54 yılın en yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçe kırsalındaki grup yolları ve kırsal mahalle yollarında meydana gelen bozulmaların onarılması talebinde bulunan araç sürücüleri ile vatandaşlar, ''Bu sene kış mevsimi yoğun kar yağışı ve buzlanmalardan dolayı bizlere zorluklar yaşattı. Zor şartlar altında geçirdiğimiz Ocak ayı içerisinde yoğun kar yağışı ve tipiyle birlikte yaşanan buzlanmalar yollarımızı da bozdu. Bozulan yollarda kırsaldan ilçeye, ilçeden de kırsala ulaşımı güçlükle sağlayabiliyoruz. Zorlu geçen kış mevsiminin ardından ilçe kırsalındaki grup ve kırsal mahallelerin yollarında oluşan bozulmaların artan hava sıcaklığı ile birlikte daha da genişleyip büyümeden yetkililerden bozulan yollarda bakım ve onarım yapılması için gerekli çalışmaların bir an önce başlatılmasını talep ediyoruz'' diye konuştu.

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