Gaziantep'te 4 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Gaziantep'te polis ekipleri yaptığı operasyonlarda 4 bin 970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Şehitkamil ilçesinde bir araca operasyon düzenledi. Yapılan armalarda aracın bagaj bölümünde 4 bin 970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi hakkında yasal işlem başladığı öğrenildi.

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