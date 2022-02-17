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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakim ve savcı adaylarına iletişim ve protokol eğitimi

İHA

Hakim ve savcı adaylarına iletişim ve protokol eğitimi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Şahan tarafından hâkim ve savcı adaylarına ‘İletişim ve Protokol’ eğitimi verildi.
GAÜN İletişim Fakültesi Seminer Odası’nda gerçekleşen etkinlikte konuşan Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Şahan, iletişimin hayatımızı hem zenginleştiren hem de fakirleştiren ve çok boyutlu olarak değerlendirilmesi gereken bir kavram olduğunu belirterek, iletişimin çok boyutluluğu içerisinde protokol yönetimi de önemli bir yer işgal ettiğini söyledi. Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Şahan, “İletişim Fakültesi olarak kurumlar arasındaki işbirliğine önem veriyoruz. Bundan dolayı da kurumlarla işbirliğini geliştirmek adına bu tür faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. İkincisini gerçekleştirdiğimiz bu eğitimde hâkim ve savcı adaylarına ‘İletişim ve Protokol Yönetiminde’ dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgilendirme yapıldı” şeklinde konuştu.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sami Çete’nin de katıldığı eğitim, sorucevap bölümünden sonra sona erdi.

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