Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 firari yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan haklarında 2 ila 6 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 firari yakalandı.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan yakalama emri ile 6 yıl 3 ay hapis cezasından aranan 1 şüpheli, 5 yıl 6 ay hapis cezasından aranan 1 şüpheli, 3 yıl 2 ay hapis cezasından aranan 1 şüpheli, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan yakalama emri ile 4 yıl 2 ay hapis cezasından aranan 1 şüpheli, 6136 SKM suçundan yakalama emri ile 4 yıl 2 ay hapis cezasından aranan 2 şüpheli, 2 yıl 6 ay hapis cezasından aranan 1 şüpheli, çocuğun cinsel istismarı suçundan yakalama emri ile 3 yıl 1 ay hapis cezasından aranan 1 şüpheli, yağma suçundan yakalama emri ile 2 yıl 6 ay hapis cezasından aranan 1 şüpheli, fuhuş yaptırmak suçundan yakalama emri ile 2 yıl 6 ay hapis cezasından aranan 1 şüpheli, dolandırıcılık suçundan yakalama emri ile 2 yıl 6 ay hapis cezasından aranan 1 şüpheli, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan yakalama emri ile 5 ay hapis cezasından aranan 1 şüpheli olmak üzere toplam 12 aranan şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.