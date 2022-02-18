Kişisel gelişim uzmanları geçimsiz çiftlerin hayatına dokunuyor Yuvası yıkılmak üzere olan birçok çiftin evliliği, kişisel gelişim uzmanlarının desteğiyle kurtuluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kişisel gelişim uzmanları geçimsiz çiftlerin hayatına dokunuyor Yuvası yıkılmak üzere olan birçok çiftin evliliği, kişisel gelişim uzmanlarının desteğiyle kurtuluyor

İHA

Kişisel gelişim uzmanları geçimsiz çiftlerin hayatına dokunuyor Yuvası yıkılmak üzere olan birçok çiftin evliliği, kişisel gelişim uzmanlarının desteğiyle kurtuluyor

Kişisel Gelişim Uzmanı Hacer Bülbül, Türkiye’de boşanma olaylarının birçok nedeni olduğunu ve kendilerine başvuran çoğu çiftin yuvasının yıkılmasını engellediklerini söyledi.
Türkiye’de evli çiftlerin birçok boşanma nedeninin olduğunu ifade eden Hacer Bülbül, bunlardan en önemli olanlarının ise çiftlerin empati kuramamaları, çiftler arasındaki iletişim eksikliği ve kıskançlık olduğunu belirtti. İnsanların uzmanlardan destek almayı kabul etmediğinin altını çizen Bülbül, bunun çok yanlış olduğunu ve çiftler arasında ileride büyük sıkıntılara neden olduğunu söyledi.

“Türkiye’de boşanmaların en önemli 3 nedeni var”
Türkiye’de boşanmaların en önemli 3 nedeninin olduğunu ifade eden Kişisel Gelişim Uzmanı Hacer Bülbül, “Türkiye’de boşanma nedenlerinden bir tanesi çiftlerin birbirlerine empati kuramamaları, ikincisi iletişim eksikliği, üçüncüsü kıskançlıktır” dedi.

“Çiftler empati kuramıyor”
Çiftlerin empati kuramadığını söyleyen Bülbül, “Empati, eşlerin 6 ila 9 gibi biri baktığı zaman 9 görür diğeri baktığı zaman 6’yı görür. İkisinin bazı olaylara aynı pencereden bakması gerekir. Ve buna beraber bir şekilde 6 olduğuna karar vermeleri gerekir” şeklinde konuştu.

“Çiftler arasında çok fazla iletişim eksikliği var”
Çiftler arasında çok fazla iletişim eksikliği olduğunu belirten Bülbül, “İletişim denildiği zaman biri diğerine bir şey aktarırken bunu doğru bir şekilde aktarmak yerine, konuşmak yerine savaşmayı tercih ediyorlar. Bu durum karşı tarafı daha çok olumsuz etkiliyor. Birinin sesi yüksekse diğeri de sesini yükseltiyor. Araya uçurumlar giriyor. Birbirlerinin sesini duyamayacak kadar insanların kalbi birbirlerinden uzaklaşıyor” ifadelerini kullandı.

“Boşanma nedenlerinden biri de kıskançlık”
Aşırı kıskançlığın evlilik üzerinde olumsuz etkiler yaptığının altını çizen Bülbül, “Kıskançlık özgüven eksikliğinden kaynaklanıyor. İnsanlar bazen de birbirleriyle çatışmak için bahane ararlar. Bunun en güzel bahanesini de kıskançlık olarak görürler. Sevgi kıskançlık demek değildir. Sevgi, birbirlerine sevgi aktarımını doğru bir şekilde yapmaktır. Özellikle bize gelen çiftler, ‘eşim bana ilgisiz, eşim beni sevmiyor, eşim bana ilk günkü gibi davranmıyor, çocuklarım bana saygısız, annem babam beni anlamıyor’ gibi şikayetlerle geliyorlar. Bizim de sorumuz genelde peki siz onların bunu yaptığını anlayabiliyor musunuz. Cevapları hayır oluyor” ifadelerine yer verdi.

“Hatayı hep başkalarında ararız”
Hatayı hep başkalarında aradıklarını belirten Bülbül, “Biz her zaman hatayı başkalarına yükleriz. Ama kendimize yöneldiğimiz zaman kendi eksikliklerimizi keşfettiğimiz takdirde biz gerçeği bulur o eksikliğin arayışına gideriz. Önemli olan aynaya baktığımız zaman benimde şu kabahatim var. Ben bunu düzeltebilirim dediğiniz zaman işte o zaman aile içerisindeki o iletişim eksikliği, kavgalar son buluyor. Anne çocuk bağları da daha fazla güçleniyor" dedi.

“109 çiftin yuvasının yıkılmasını engelledik”
Uzman olarak kendilerine çok fazla çiftin geçimsizlik nedeniyle başvurduğunun altını çizen Bülbül, “Kendi adıma söyleyeyim, biz bugüne kadar 109 çiftin yuvasının yıkılmasını engelledik. Bu bizim için inanılmaz bir hazdır. Tabi çiftlerin evliliğini kurtaramadıklarımız da oldu. Bunlarda seanslarımız da bunların artık kesinlikle olmayacak kısmındaki çiftlerinde daha sağlıklı boşanmaları konusunda yardımcı olduk. Olmuyorsa zorlamamak gerekiyor. Aksi takdirde kadın cinayetlerine neden oluyor” dedi.

“Kesinlikle uzmandan yardım alınmalı”
İnsanların sıkıntıları olduğunda bunu bir uzmanla paylaşmalarının önemine dikkat çeken Bülbül, “Özellikle psikolojik destek insanlarımız tarafından çok fazla desteklenmese de kesinlikle uzmandan yardım alınmalıdır. Çünkü uzmanlardan destek alındığında cinnet kısmının önüne geçiliyor. Bu sayede insanlar boşanması gerekiyorsa bile bunu mantık çerçevesinde gerçekleştiriyor. Biz bir nevi insanların birbirine karşı şiddetini önlüyoruz. Kadın cinayetlerinin önüne sevgiyle geçmeye çalışıyoruz. Bizim minimum 3 maksimum 8 ay süren seanslarımız oluyor. En güzel tarafı da şu oluyor, barışan, aralarındaki gerginliği yok eden ailelerin bize hediyelerle gelmeleri, teşekkür etmeleri bu başarı oranımızı arttırıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te PKK'ya operasyonda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te PKK'ya operasyonda 4 tutuklama
Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 firari yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 ...
Gaziantep okullararası yıldızlar yüzme müsabakası SANKO öğrencileri iki birincilik kupası ve 57 madalya kazandı
YEREL HABERLER Gaziantep okullararası yıldızlar yüzme ...
GSO’da “İstihdam için dijital ve yeşil dönüşümün desteklenmesi projesi” toplantısı GSO’da, “İstihdam için dijital ve yeşil dönüşümün desteklenmesi projesi” il ve ilçe odaları gelişim destek faaliyetleri toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER GSO’da “İstihdam için dijital ve yeşil dönüşümün ...
Araban’da doğalgaz çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Araban’da doğalgaz çalışmaları sürüyor
Hakim ve savcı adaylarına iletişim ve protokol eğitimi
YEREL HABERLER Hakim ve savcı adaylarına iletişim ve protokol ...
Fadıloğlu'ndan Kamil Ocak Spor Lisesi'ne ziyaret Sportif faaliyetleri yerinde inceledi
YEREL HABERLER Fadıloğlu'ndan Kamil Ocak Spor Lisesi'ne ...
GTO üyelerine ABD pazarına girmek için büyük fırsat Yıldırım: "Sadece iç pazara çalışarak var olmak mümkün değil"
YEREL HABERLER GTO üyelerine ABD pazarına girmek için büyük ...
Gaziantep'te 4 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 4 bin 970 paket kaçak sigara ele ...
Tahmazoğlu'ndan marketlerde KDV denetimi KDV denetiminde son kullanma tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi Tahmazoğlu, fiyat oyunu yapan ve son kullanma tarihi geçmiş ürün satan marketlere işlem yapılması talimatı verdi
YEREL HABERLER Tahmazoğlu'ndan marketlerde KDV denetimi KDV ...
Besicilere yüzde 100 hibeyle 375 ton yem desteği Kar mağduru besicilere büyükşehirden 375 ton yem
YEREL HABERLER Besicilere yüzde 100 hibeyle 375 ton yem desteği Kar ...
Gaziantep’te içme suyundaki KDV oranı yüzde 1’e indi
YEREL HABERLER Gaziantep’te içme suyundaki KDV oranı yüzde 1’e indi
Araban'da bozulan yollar onarılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Araban'da bozulan yollar onarılmayı bekliyor
10 bin liralık Antep fıstığını 45 saniyede çaldı 45 saniyelik Antep fıstığı hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER 10 bin liralık Antep fıstığını 45 saniyede çaldı 45 ...
Antep karası üzümünde budama mesaisi başladı
YEREL HABERLER Antep karası üzümünde budama mesaisi başladı
74 yıl sonra kimliğine kavuştu, “Sevgilime kavuştum” diyerek hüngür hüngür ağladı Yıllardır kız kardeşiyle aynı kimliği kullanan yaşlı kadın, kendi kimliğine kavuştu Kimliğini boynunda taşıyor, öpüp kokluyor Kimliğine kavuşan Bayu: “Kendimi yeni doğmuş bir bebek gibi hissediyorum” İHA'nın haberi ses getirdi, yaşlı kadın kimliğine kavuştu
YEREL HABERLER 74 yıl sonra kimliğine kavuştu, “Sevgilime kavuştum” ...
Antepsan, yeni terminal binasında yerini aldı Antepsan Baklava, Gaziantep'ten yurt içi ve yurt dışına uçan yolculara hizmet verecek
YEREL HABERLER Antepsan, yeni terminal binasında yerini ...
CAHİDE’den OSB Başkanı Şimşek ve Bölge Müdürü Özcan’a teşekkür
YEREL HABERLER CAHİDE’den OSB Başkanı Şimşek ve Bölge Müdürü Özcan’a ...
SANKO Park AVM’de 2’nci kitap fuarı başladı Anayurt Yayın Grubu Genel Koordinatörü Cengiz: “100’ü aşkın yayınevinin üç bine yakın çeşidini kitapseverlerle buluşturduk” “Türkiye’de kitap okuma oranı her geçen gün yükseliyor”
YEREL HABERLER SANKO Park AVM’de 2’nci kitap fuarı başladı Anayurt ...
Gaziantep’te Aile Sağlığı Merkezine zarar veren şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te Aile Sağlığı Merkezine zarar veren ...
Araban'da park çalışmaları hızlandırıldı Başkan Doğru’nun ziyaretiyle park çalışmaları hızlandırıldı
YEREL HABERLER Araban'da park çalışmaları hızlandırıldı Başkan ...
“KOSGEB destek ve hibeleri" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “KOBİ tanımında yer alan mali bilanço üst sınırı yeniden güncellenmeli”
YEREL HABERLER “KOSGEB destek ve hibeleri" konulu bilgilendirme ...
Okuyan çocuk şenliğine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Okuyan çocuk şenliğine yoğun ilgi
TÜBİTAK'tan GAÜN Gıda mühendisliğine proje desteği
YEREL HABERLER TÜBİTAK'tan GAÜN Gıda mühendisliğine proje desteği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.