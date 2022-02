Dubai Gulfood 2022’nin parlayan yıldızı: Kadooğlu Yağ

Dünyanın en büyük gıda fuarlarından Dubai Gulfood 2022’ye katılan Türkiye’nin uluslararası pazarda en çok aranan markası Kadooğlu Yağ’a ait stant fuar süresince adeta ziyaretçi akınına uğradı. Kadooğlu Yağ CEO’su Celal Kadooğlu fuarın eski günlerine geri döndüğünü ifade ederek “Son iki yıldır durgun geçen fuar bu yıl dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçi akınına uğradı'' dedi.

Dubai'de Gulfood 2022’e katılan Kadooğlu Yağ standı fuar süresince en fazla ziyaretçi alan stantlar arasındaki yerini başarıyla aldı. 1317 Şubat 2022 gerçekleştirilen fuara ilginin son iki yılın istatistiklerine göre büyük oranda arttığını ifade eden Kadooğlu Yağ CEO’su Celal Kadooğlu “Dubai Gulfood 2022’ta ülkemizi ve markalarımızı başarıyla temsil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dubai, Ortadoğu’nun yanı sıra Afrika, AB ülkeleri ve Amerikan için büyük bir önem taşıyor. Adeta bütün dünyanın buluştuğu bir fuarda katılıcı olarak ülkemizi temsil etmek elbette bizler için büyük onur kaynağıdır. Bizlerde yeni markalarımızı ve ürün kalitemizi bir kez daha bu fuarda tanıtmayı başardık. Her geçen gün ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı artarken bünyemizdeki bütün yağ markalarımız global marka olma yolunda önemli ilerlemeler kaydediyor. Dünya mutfaklarının aranan markaları arasında yer almamız elbette büyük bir ekibin birlik ve beraberlik içerisinde yürüttüğü başarılı çalışmaların sonucudur. 2022 yılında da firma olarak yatırımlarımızı devam ettireceğiz.” dedi.

Kadoo, Bizce, Brinto, Mayra, Azime ve Elianto Büyük İlgi Gördü

Kadooğlu, yaptığı değerlendirmede “Dubai’de her yıl gerçekleştirilen Gulfood, gıda sektörü için büyük önem taşıyor. Kadooğlu Yağ olarak 60’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Fuarda Kadooğlu Yağ’ın yanı sıra yine bünyemizde üretilen ve her birini global bir marka haline getirmeyi başardığımız Bizce, Brinto, Mayra, Azime markalarımızın yanı sıra yeni markamız Kadoo’yu da tanıtma imkanını yakaladık. Geri bildirimleri yüz yüze almak inanılmaz bir tecrübe oluyor. Bu yıl Dubai’de özellikle Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden gelen müşterilerimizle gerek ürünlerimiz gerekse sektörümüzle ilgili görüşme imkânı bulurken önemli iş birliklerine de adım attık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.