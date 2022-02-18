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Gaziler Pazaryeri ve Gençlik Kütüphanesi tamamlandı Başkan Fadıloğlu, son hazırlıkları yerinde inceledi

İHA

Gaziler Pazaryeri ve Gençlik Kütüphanesi tamamlandı Başkan Fadıloğlu, son hazırlıkları yerinde inceledi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziler Mahallesi sınırları içerisine yapılan Oktay Yalçın Gençlik Kütüphanesi ve Beykent 2 Pazaryeri projelerini yerinde inceledi. Beykent 2 Pazaryeri’nin 19 Şubat Cumartesi günü hizmet vereceğini kaydeden Başkan Fadıloğlu, Oktay Yalçın Gençlik Kütüphanesi’nin de önümüzdeki günlerde hizmete açılacağını duyurdu.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziler Mahallesi’nde yapımına kısa süre önce başlanan iki önemli yatırımın tamamlandığını söyledi. 2020 yılında rahmetli olan merhum Şehitkamil Belediye İç Denetçisi Oktay Yalçın’ın adının verildiği kütüphanenin yanı sıra bölgenin ihtiyacı olan pazaryerinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Fadıloğlu, Şehitkamil’e yeni yatırımlar kazandırmayı sürdüreceklerini kaydetti.
Toplam bin 950 metrekare alan büyüklüğündeki Beykent 2 Pazaryeri’nin içerisinde 120 pazar tezgahı ve zabıta kontrol odası bulunacağı bilgisini aktaran Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ilk pazarın 19 Şubat Cumartesi günü kurulacağını söyledi.
Önümüzdeki günlerde öğrencilerin hizmetine sunulacak Oktay Yalçın Gençlik Kütüphanesi’nin toplam bin 800 metrekare alana sahip olduğu bilgisini veren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, kütüphane içerisinde 2 adet okuma salonu, bilgisayar salonu, grup çalışma odası ve fuaye alanı bulunduğunu belirtti. Fadıloğlu’na yaptığı incelemelerde Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ve Serkan Özatıcı da eşlik etti.
“Tüm hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum”
Yaptığı incelemelerin ardından değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Mesai arkadaşımız rahmetli Oktay Yalçın Bey’in adını vermiş olduğumuz kütüphanenin içerisindeyiz. Şu anda tefriş noktasındayız. Arkadaşlarımız bir yandan temizlik yapıyorlar, bir yandan da tefriş hazırlıkları yapılıyor. İnşallah en kısa sürede bu bölgedeki gençlerimizin ve çocuklarımızın hizmetine sunmuş olacağız. İçerisinde hem grup çalışmalarının yapılabileceği hem bireysel çalışmalarının yapılabileceği hem de çocuk kütüphanesinin olduğu bir noktada çocuklarımıza yönelik bir alanımız var. Bu binamızın alt katında da kot farkından yararlanarak yine bu bölgede Beykent 2 Pazaryerimizi açıyoruz. Pazaryerimizde de hem giyim olarak hem de sebzemeyve pazarı olarak hizmete girecek. Bu ayın 19’undan itibaren pazaryerimiz hizmete girmiş olacak. Kütüphanemizdeki tefriş işlemleri biter bitmez de kütüphanemiz hizmete girmiş olacak. Biz de bu şekilde mahalle kütüphaneleri yaparak, çocuklarımızın okul dışındaki saatlerinde de rahatlıkla ders çalışabilecekleri mekanlar elde etmeye çalıştık. Ben tüm hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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