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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaşlılara evde tedavi, gençlere ise istihdam imkanı

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından 55 yaş ve üstü bireylere evde sağlık hizmetinin önünü açmak için hane halkına temel sağlık eğitimi verilecek. Ayrıca eğitimlerini başarıyla tamamlayan kişiler, elde edecekleri sertifika sayesinde iş sahibi de olabilecek.

Yaşlılara evde tedavi, gençlere ise istihdam imkanı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından 55 yaş ve üstü bireylere evde sağlık hizmetinin önünü açmak için hane halkına temel sağlık eğitimi verilecek. Ayrıca eğitimlerini başarıyla tamamlayan kişiler, elde edecekleri sertifika sayesinde iş sahibi de olabilecek.
GBB Sağlık hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı’na bağlı İleri Yaş Eğitim ve Bakım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce 55 yaş ve üstü vatandaşların evde bakım ve tedavi ihtiyacının karşılanması için Özbakıma Destek Elemanı Eğitimi Kurs Programı hazırlandı. Kurs, 55 yaş üstü kişilerin refahının sağlanmasına yönelik bilgileri içerirken; bu bireylerin sosyal uyumlarının arttırılması, aktif yaş almalarına katkı sağlayacak önlemlerin alınması amaçları ile düzenleniyor. İleri yaşlarda sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaçların artmasıyla kişinin özel yaşam alanından koparılmadan günlük yaşamına devam edebilmesine katkı sağlaması planlanan eğitime https://forms.gle/2gz7CP6x6CpakaGk9 adresinden 28 Şubat 2022 tarihine kadar başvuruların yapılması gerekiyor.
Toplamda 305 saat sürecek kurs programıyla sertifikasını alan aile fertleri için aynı zamanda sağlık alanında edindiği bilgi ve tecrübe sayesinde istihdamın da yolu açılacak. Eğitim programına katılım sağlayacak kişilerin, 18 yaşını doldurması ve okuma yazma eğitimini almış olması gerekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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