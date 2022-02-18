SANKO Okulları öğrencileri masa tenisinde il dördüncüsü oldu

SANKO Okulları Yıldız Erkek Masa Tenisi Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Masa Tenisi İl Birinciliği Turnuvasında il dördüncüsü oldu.

Gaziantep Akkent Spor Salonunda düzenlenen ve 24 takımın yarıştığı turnuvada, Arda Eymen Bağcı, Mustafa Ege Şevik, Alper Hallaç ve Doruk Canpınar’dan oluşan SANKO Okulları Masa Tenisi takımı il dördüncüsü olarak kupa ve madalya kazandı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, başarısından dolayı öğrencilerini ve antrenör İbrahim Akbağ’ı kutladı.

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