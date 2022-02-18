Gaziantep'te 4 bin 265 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Gaziantep'te bir araçta yapılan aramalarda 4 bin 265 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir araçta arama yaptı. Yapılan aramalar sonrası araçta 4 bin 265 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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