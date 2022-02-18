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Numan Kurtulmuş: Ukrayna- Rusya krizi Türkiye'nin ara buluculuğuyla çözülecektir (2)

DHA

Numan Kurtulmuş: Ukrayna- Rusya krizi Türkiye'nin ara buluculuğuyla çözülecektir (2)


SPOR SALONUNUN AÇILIŞINA KATILDI
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep´te Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve eski Milli Eğitim Bakanı Mehmet Vehbi Dinçerler´in isminin verildiği spor salonunun açılışına katıldı. Kurtulmuş, açılış töreninde konuştu ve 28 Şubat´ta bir araya gelecek olan muhalefet partilerine seslenerek, "28 Şubat geliyor, şimdi o 28 Şubatta toplanacak olan o muhalefet partilerine buradan tavsiye ediyorum; adam akıllı bir 28 Şubat eleştirisi yapın, o gün Türkiye demokrasisine sözümüz var diyerek ortaya çıkın ve bütün antidemokratik uygulamaları telin ettiğinizi söyleyin. 15 Temmuz'da son örneğini gördüğümüz emperyalistlerin uşağı, eli maşalı birtakım çevrelere bir daha fırsat vermeyeceklerini açıkça ortaya koysunlar" dedi.
'2023 SEÇİMLERİ İLE BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE KURACAĞIZ'
Kurtulmuş, 2023 seçimleriyle birlikte daha güçlü bir Türkiye oluşturulacağını dile getirdiği konuşmasına şöyle devam etti:
"Güçlü olmak zorundayız, iki ayağımızda yere sağlam basacak. Hem ekonomide güçlü olacağız hem siyasette hem de Türkiye´ye karşı oynanan oyunların hepsini gerisin geriye çevireceğiz. Büyük milletlerin ancak büyük hedefleri olan milletler olduğunu da asla unutmayacağız. 2023 tesadüfen dile getirilmiş bir hedef değildir. Yine 2053 ve 2071´de tesadüfen dile getirilmiş bir hedef değildir.  Bu tarihlerin hepsi milletimizin ortak tarihidir ve bu ortak tarihlerimizle daha güçlü bir Türkiye hedefi için yürümek hepimizin ortak sorumluluğudur. Az kaldı, 2023´te daha güçlü bir Türkiye´yi hep beraber kuracağız. 2023´te Gaziantep Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ı büyük bir güçle destekleyecek ve yeniden Cumhurbaşkanı seçecek."
Kurtulmuş, konuşmasının ardından törene katılanlar ile kurdelesini kestiği salonda incelemeler yaparak, öğrencilerin sportif faaliyetlerini izledi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2022-02-18 19:30:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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