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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Numan Kurtulmuş, GAÜN rektörünü çalışmalarından dolayı tebrik etti

İHA

Numan Kurtulmuş, GAÜN rektörünü çalışmalarından dolayı tebrik etti

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş,Gaziantep Üniversitesi(GAÜN) ziyaretinde gençlerle bir araya geldi. Prof. Dr. Kurtulmuş önemli açıklamalarda bulunarak, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın’ı öğrencilere yönelik yaptığı çalışmalarından dolayı tebrik etti.
Siyasetçi ve Akademisyen Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen “Türkiye’yi Yarınlara Taşımak” konulu programda üniversite öğrencileriyle buluştu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kurtulmuş, yaşadığımız çağın son derece önemli bir dönem olduğunu, dünyada ekonominin, siyasetin küresel anlamda güç bölgelerinin yeniden yapılandığı bir döneme şahitlik ettiğimizi vurguladı. Dünyanın, siyasetin, ülkeler arasındaki ilişkilerin değiştiğini kaydeden Prof. Dr. Kurtulmuş, dünyadaki güç merkezlerinin de yer değiştirdiğini belirterek konuşmasında şunları söyledi: “Hayatımıza ilişkin birçok şeyi çok hızlı bir şekilde yaşıyoruz. Pandemi şartlarında ortaya çıkan değişmeler öyle görünüyor ki birçok konu eskisi gibi olmayacak. Pandemiden sonra eğitimden üretime kadar çalışma şekillerinden bir takım yeni mal ve hizmetlerin üretilmesine kadar çok farklı değişikliklerle karşı karşıya kalacağımız açıktır. Onun için bu değişimi en iyi değerlendirebilecek ülkelerden birisi Türkiye’dir. Türkiye’nin gençlerinin de yarına güçlü bir şekilde hazırlıklı olması kaçınılmazdır.”
İddia, irade, ahlak vurgusu
Geleceğin ancak iddia, irade ve ahlak sahibi gençlerin üzerinde yükseleceğini vurgulayan Prof. Dr. Kurtulmuş, “İddianız yoksa o iddiamızı yerine getirecek kararlılığımız yani çelikten bir iradeniz yoksa ve bu iradeniz ile iddianızın ortaya koyduğu dünya görüşünüz ortaya koyacak hem bireysel hem de toplumsal ahlakınız yani yardımlaşma, dayanışma, işbirliği gibi hususiyetlerimiz yoksa iddialarımız kuru bir iddiadan ibaret olur. Bizim bir ayağımız yeniden güçlü bir Türkiye’yi kurmaktır. Bir diğeri ise bütün insanlığa hakkaniyeti, adaleti, dayanışmayı, vefayı daha adil bir dünyayı kurabilmek için mücadele etme kararlılığını ortaya koymaktır. Böyle olduğu takdirde önümüz açıktır” diye konuştu.
Türkiye'nin önünde yeni kapılar açılıyor
Türkiye’nin içinden geçtiği dünyanın zor döneminde çok önemli bir imkanı da yakaladığını kaydeden Prof. Dr. Kurtulmuş konuşmasının devamında şöyle konuştu: “Bu imkan Türkiye’nin önünde yeni kapıların açıldığını gösteriyor. Çok daha yeni kapıların açılabileceğinin Türkiye’ye müjdesini veriyorum. Geçen sene Gaziantep’te TEKNOFEST yapıldı. Onbinlerce genç o şatlara rağmen buradaki TEKNOFEST’e katıldı. Geçenlerde bir ilimizi ziyaret ediyorum. Sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız bir toplantıda bir öğretmen kardeşimiz dedi ki, ‘Çocuklarımıza robotik kurslarında ufak İHA’lar ve SİHA’lar yaptırıyoruz ve Türkiye’nin böylesine ekonomik gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz ama eksiklerimiz var onların da tamamlanmasını istiyoruz’ dedi. Allah’a şükrettim. Türkiye’nin bir ilçesinin lisesindeki hocanın istediği budur. Türkiye bu yüksek teknoloji imkanlarından ciddi bir şekilde yararlanacak. Çevresindeki jeopolitik, jeostratejik imkanların hepsini en güzel şekilde değerlendirecek. Türkiye’nin önünde yeni bir dönemin açıldığını ve Türkiye’nin önlenemez yükselişdöneminin başladığını görüyorum.”
Öğrencilere yemek 1 TL müjdesi
Programın açılış konuşmasında öğrencileri sevindiren bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Özaydın, GAÜN Öğrenci Yemekhanesinde artık yemeklerin 1 Türk Lirası olduğunu müjdeledi. Rektör Prof. Dr. Özaydın, ''Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Gaziantep’e geldiğinde konuşma fırsatı buldum ve iki söz vermiştim. Bunlardan biri öğrencilere ücretsiz çay ve simit dağıtımıydı, ikincisi ise öğrenci yemekhanesinde yemekleri 1 TL’ye indirmekti. İki sözü de yerine getirdik. Hepimizin ortak amacı öğrencilerin yanında yer almak. Hz. Ali’nin müthiş bir sözü var, ‘Çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil onların yaşayacağı çağa göre yetiştirin’ diyor. Yarınların Türkiye’sinde siz yaşayacaksınız, sizlere emanet edeceğiz. Bundan dolayı gençlerimizi önemsiyoruz” diyerek, Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'a “Türkiye’yi Yarınlara Taşımak” konulu etkinliğe katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Programa Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Ali Şahin, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, GAÜN Genel Sekreteri Dr. Muhammet Musa Budak, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Program sonrası Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet TEKNOFEST’e hazırlanan öğrencilerin çalışmalarını yerinde inceleyerek ORET aracını sürdü. Öğrenciler yaptığı çalışmalar hakkında Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’a bilgi verdi.

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