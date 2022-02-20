HKÜ’lü öğrencilerden Türk Kültürüne büyük katkı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi Öğr. Üyesi Sakine Hakkoymaz öncülüğünde HKÜ’de öğrenim gören birinci sınıf öğrencileri tarafından bölgede unutulmaya yüz tutmuş mani, ninni, fıkra ve tandır hikayeleri derlenerek kitap haline getirildi.

Hakkoymaz, ‘Gaziantep Mani, Ninni, Fıkra ve Tandır Hikayeleri’ ismini verdiği kitabını, Şahinbey Belediyesi’nin düzenlediği Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin de paydaşları arasında yer aldığı Okuyan Çocuk Şenliği Kitap Fuarı’na katılan çocuk okuyucularına imzaladı. İmza töreni öncesinde ‘Gaziantep Tandır Masalları’ konulu bir söyleşi gerçekleştiren ve ailelere çocuklara masal anlatması gerektiğini belirten Hakkoymaz, “Teknoloji dönemindeyiz. Maalesef çocuklarımız tablet, telefon, bilgisayarla çok iç içeler. Aslında biz yetişkinlerde de durum çok farklı değil. Telefonumuzu evde unuttuğumuzda ya da telefonumuzun şarjı bittiğinde kendimizi dünyadan izole olmuş gibi hissediyoruz. Artık teknolojinin getirdiği dijitalleşmeyi yaşıyoruz. Bulunduğumuz yüzyılda akıllı telefon, akıllı tablet, akıllı cihaz var. Çocuklarımızı bu dijitalleşmeden kurtaramıyoruz. Önceden tandır etrafında toplanan aile üyelerinde biz olma bilinci vardı. Ne zaman ki bizler masallardan uzaklaştık biz olma bilincinden de uzaklaştık ve ben olma duygusu hepimizde ağır basmaya başladı. Teknoloji bize bir takım kolaylıklar sağlayabilir ama maalesef teknolojinin etkisiyle birlikte çocuklarımızın dikkat seviyeleri, dinleme becerileri çok zayıf çünkü içinde bulundukları teknolojik çağdan kaynaklanıyor. Çocuklarımızın dinleme becerilerini geliştirmek, dikkat seviyelerini arttırmak, sabırlı birer yetişkin ve cesur olmasını istiyorsak çocuklarımıza masal anlatmalıyız. Çünkü masalın sonu mutlu son ile biter. Masal kahramanı hep kazanır” diye konuştu.

Söyleşinin sonunda Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretmen adayı öğrenciler, çocuklara ‘Ayağına Diken Batan Serçe’ tandır masalını anlattı.

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