HKÜ’lü öğrencilerden Türk Kültürüne büyük katkı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HKÜ’lü öğrencilerden Türk Kültürüne büyük katkı

İHA

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi Öğr. Üyesi Sakine Hakkoymaz öncülüğünde HKÜ'de öğrenim gören birinci sınıf öğrencileri tarafından bölgede unutulmaya yüz tutmuş mani, ninni, fıkra ve tandır hikayeleri derlenerek kitap haline getirildi.

HKÜ’lü öğrencilerden Türk Kültürüne büyük katkı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi Öğr. Üyesi Sakine Hakkoymaz öncülüğünde HKÜ’de öğrenim gören birinci sınıf öğrencileri tarafından bölgede unutulmaya yüz tutmuş mani, ninni, fıkra ve tandır hikayeleri derlenerek kitap haline getirildi.
Hakkoymaz, ‘Gaziantep Mani, Ninni, Fıkra ve Tandır Hikayeleri’ ismini verdiği kitabını, Şahinbey Belediyesi’nin düzenlediği Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin de paydaşları arasında yer aldığı Okuyan Çocuk Şenliği Kitap Fuarı’na katılan çocuk okuyucularına imzaladı. İmza töreni öncesinde ‘Gaziantep Tandır Masalları’ konulu bir söyleşi gerçekleştiren ve ailelere çocuklara masal anlatması gerektiğini belirten Hakkoymaz, “Teknoloji dönemindeyiz. Maalesef çocuklarımız tablet, telefon, bilgisayarla çok iç içeler. Aslında biz yetişkinlerde de durum çok farklı değil. Telefonumuzu evde unuttuğumuzda ya da telefonumuzun şarjı bittiğinde kendimizi dünyadan izole olmuş gibi hissediyoruz. Artık teknolojinin getirdiği dijitalleşmeyi yaşıyoruz. Bulunduğumuz yüzyılda akıllı telefon, akıllı tablet, akıllı cihaz var. Çocuklarımızı bu dijitalleşmeden kurtaramıyoruz. Önceden tandır etrafında toplanan aile üyelerinde biz olma bilinci vardı. Ne zaman ki bizler masallardan uzaklaştık biz olma bilincinden de uzaklaştık ve ben olma duygusu hepimizde ağır basmaya başladı. Teknoloji bize bir takım kolaylıklar sağlayabilir ama maalesef teknolojinin etkisiyle birlikte çocuklarımızın dikkat seviyeleri, dinleme becerileri çok zayıf çünkü içinde bulundukları teknolojik çağdan kaynaklanıyor. Çocuklarımızın dinleme becerilerini geliştirmek, dikkat seviyelerini arttırmak, sabırlı birer yetişkin ve cesur olmasını istiyorsak çocuklarımıza masal anlatmalıyız. Çünkü masalın sonu mutlu son ile biter. Masal kahramanı hep kazanır” diye konuştu.
Söyleşinin sonunda Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretmen adayı öğrenciler, çocuklara ‘Ayağına Diken Batan Serçe’ tandır masalını anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Romatizmalı hastalara moral etkinliği SANKO Hastanesi Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bünyamin Kısacık: “Hastaları tedavi ederken psikolojik açıdan rahatlamalarını da çok önemsiyoruz”
YEREL HABERLER Romatizmalı hastalara moral etkinliği SANKO Hastanesi ...
Evlat acısını çocukluk hayaliyle bastırdı Gittiği resim kursu hayatını değiştirdi Yaşama resimle tutunan 63 yaşındaki ressam gençlere taş çıkarıyor
YEREL HABERLER Evlat acısını çocukluk hayaliyle bastırdı Gittiği ...
'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yapıp refüje çıktı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yapıp refüje çıktı
AK Parti'li Kurtulmuş: 2023 seçimleri açık söylüyorum aslanın ağzındadır
YEREL HABERLER AK Parti'li Kurtulmuş: 2023 seçimleri açık söylüyorum ...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Kamuoyu yoklamalarında en yakın rakibimize 10-12 puan fark atıyoruz”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Kamuoyu ...
Başkan Doğru’ya ''yol'' teşekkürü
YEREL HABERLER Başkan Doğru’ya ''yol'' teşekkürü
Plakasız motosiklet çalıntı çıktı
YEREL HABERLER Plakasız motosiklet çalıntı çıktı
Gaziantep'te haşere ile mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te haşere ile mücadele devam ediyor
Sahte kimlikle arsa dolandırıcılığına 3 tutuklama 
YEREL HABERLER Sahte kimlikle arsa dolandırıcılığına 3 tutuklama 
Kuru meyve ihracatçıları Dubai Gulfood 2022'den memnun döndü
YEREL HABERLER Kuru meyve ihracatçıları Dubai Gulfood 2022'den ...
Türkiye fuarlar için cazibe merkezi olacak
YEREL HABERLER Türkiye fuarlar için cazibe merkezi olacak
Araban Ovasında nohut ekimine başlandı
YEREL HABERLER Araban Ovasında nohut ekimine başlandı
Numan Kurtulmuş, GAÜN rektörünü çalışmalarından dolayı tebrik etti
YEREL HABERLER Numan Kurtulmuş, GAÜN rektörünü çalışmalarından ...
Yeni kurulan şube müdürlüğüne tecrübeli isim atandı
YEREL HABERLER Yeni kurulan şube müdürlüğüne tecrübeli isim atandı
Sınav kaygısı ve motivasyon sorunu yaşayanlara önemli tüyolar
YEREL HABERLER Sınav kaygısı ve motivasyon sorunu yaşayanlara önemli ...
İkinci el araç piyasası son 30 yılın en durgun dönemini yaşıyor
YEREL HABERLER İkinci el araç piyasası son 30 yılın en durgun ...
Dublör kullanan dolandırıcı çetesi çökertildi Aralarında dublöründe yer aldığı 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Dublör kullanan dolandırıcı çetesi ...
Okuyan Çocuk Şenliği kitap fuarında son 2 gün
YEREL HABERLER Okuyan Çocuk Şenliği kitap fuarında son 2 gün
Numan Kurtulmuş: Ukrayna-Rusya krizi Türkiye'nin ara buluculuğuyla çözülecektir (4)
YEREL HABERLER Numan Kurtulmuş: Ukrayna-Rusya krizi Türkiye'nin ara ...
Numan Kurtulmuş: Ukrayna-Rusya krizi Türkiye'nin ara buluculuğuyla çözülecektir (3)
YEREL HABERLER Numan Kurtulmuş: Ukrayna-Rusya krizi Türkiye'nin ara ...
Kurtulmuş: “AK Parti'nin 20 yılda en önemli 3 icraatı vesayetle mücadele, demokratik reform ve özgüven inşasıdır” Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Sivil Toplum Kuruluşları ile buluştu
YEREL HABERLER Kurtulmuş: “AK Parti'nin 20 yılda en önemli 3 icraatı ...
Numan Kurtulmuş: Ukrayna- Rusya krizi Türkiye'nin ara buluculuğuyla çözülecektir (2)
YEREL HABERLER Numan Kurtulmuş: Ukrayna- Rusya krizi Türkiye'nin ara ...
Gaziantep'te 4 bin 265 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 4 bin 265 paket kaçak sigara ele ...
Mehmet Vehbi Dinçerler Spor Salonu’nun resmi açılışı yapıldı AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: “Gaziantep her açıdan örnek bir şehir”
YEREL HABERLER Mehmet Vehbi Dinçerler Spor Salonu’nun resmi açılışı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.