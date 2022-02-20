GKV’li Beren Kalyoncu satrançta Türkiye ikincisi

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen ve Türkiye genelinden yaklaşık iki bin sporcunun katıldığı Türkiye 11 Yaş Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokul öğrencisi Beren Kalyoncu Türkiye ikinciliğini kazanarak satranç milli takımına seçilmeyi başardı. Kalyoncu’yu kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki başarılarının devamını diledi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Beren Kalyoncu Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Antalya da düzenlenen, Türkiye 11 Yaş Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasında iki bine yakın sporcu arasından Türkiye ikincisi oldu. Kalyoncu elde ettiği başarılı sonucun ardından Satranç Milli takımına da seçilerek yeni bir başarıya imza attı. Türkiye’yi Dünya ve Avrupa Yaş Grupları Satranç Turnuvalarında temsil etmeye hak kazanan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Beren Kalyoncu’yu kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki ve Okul Müdürü Seçil Güldemet Kalyoncu'nun uluslararası şampiyonada Türkiye’yi başarıyla temsil edeceğine inandıklarını ifade ettiler.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Beren Kalyoncu 1213 Şubat 2022 tarihleri arasında Kahramanmaraş ilinde düzenlenen 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Satranç Turnuvasında 14 yaş ve altı (20112008) doğumlu sporcular genel kategorisinde rakiplerini geride bırakarak 1. olmuştur.

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