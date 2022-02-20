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Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)

İHA

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 10 üstünlüğüyle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 10 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Vargas'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Yunus'un yaptığı vuruş kaleci Günay’da kaldı.
13. dakikada Hamza Mendyl’in sol taraftan yaptığı ortaya Sagal’ın bomboş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunu kaleci Muric yumrukladı, dönen topa tekrar vuran Sagal’ın şutunu yine kaleci Muric'te kaldı.
18. dakikada Vargas’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Assombalonga'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 01
30. dakikada sağ kanattan hızlı bir şekilde rakip kaleye yönelen Yunus Akgün’ün kaleye paralel vuruşu kaleci Günay’da kaldı.
45. dakikada sağ kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına doğru yönelen Yunus Akgün’ün ortasında Vargas’ın şutunu kaleci Günay güçlükle çeldi.

Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Deniz Caner Özaral xx
Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Stelios Kitsiou x, Papy Djilobodji x, Ertuğrul Ersoy x, Steven Caulker x, Hamza Mendyl x, Amedej Vetrih x, Furkan Soyalp x, Recep Niyaz x, Angelo Sagal x, Muhammet Demir x
Yedekler: Mustafa Bozan, Alin Tosca, Pawel Olkowski, Oğuz Ceylan, Ahmed El Messaoudi, Doğan Erdoğan, Alexandru Maxim, Alexander Merkel, Torgeir Börven, Joao Figueiredo
Teknik Direktör: Erol Bulut
Adana Demirspor: Arijanet Muric xx, Kaan Kanak x, Tayyip Talha Sanuç x, Samet Akaydın x, Jonas Svensson xx, Benjamin Stambouli x, Gökhan İnler xx, Younes Belhanda x, Matias Vargas xx, Yunus Akgün xx, Britt Assombalonga xx
Yedekler: Ferhat Kaplan, Semih Güler, Alper Uludağ, Simon Deli, Sinan Kurt, Babajide Akintola, Metehan Mimaroğlu, Erhun Öztümer, Birkir Bjarnason, Damjan Djokovic
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Gol: Assombalonga (dk. 18) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Kitsiou (Gaziantep FK), Yunus Akgün (Adana Demirspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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