Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Adana Demirspor: 3 (Maç Sonucu)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Adana Demirspor: 3 (Maç Sonucu)

İHA

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK, Adana Demirspor'u konuk etti. Gaziantep kalecisi Günay Güvenç'in Assombalonga'nın iki penaltısını kurtardığı zorlu karşılaşmayı 30 kazanan Adana Demirspor puanını 44'e çıkarırken, Gaziantep FK ise bu sezon sahasında ilk yenilgisini aldı.

Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Adana Demirspor: 3 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK, Adana Demirspor'u konuk etti. Gaziantep kalecisi Günay Güvenç'in Assombalonga'nın iki penaltısını kurtardığı zorlu karşılaşmayı 30 kazanan Adana Demirspor puanını 44'e çıkarırken, Gaziantep FK ise bu sezon sahasında ilk yenilgisini aldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada savunma arkasına atılan ara pasa hareketlenen Yunus Akgün'ün kaleci Günay ile karşı karşıya vuruşu üstten az farkla auta çıktı.
49. dakikada Maxim'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kitisou'nun kaleci Muric'i çalımladıktan sonra şutunu savunma çizgiden çıkardı.
52. dakikada Maxim'in ara pasında topla buluşan Muhammet'in sert vuruşu savunmadan sekerek kaleci Muric'te kaldı.
55. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün Djilobodji'nin müdahalesi sonrası yerde kalmasıyla Adana Demirspor penaltı kazandı.
56. dakikada Adana Demirspor'un Assombalonga ile kullandığı penaltı atışını kaleci Günay kurtardı.
69. dakikada ceza sahasına giren Yunus'un vuruşu Günay'dan döndü, dönen topu Svensson'un pasıyla önünde bulan Bjarnasson'un penaltı noktası üzerinden düzgün vuruşu ağlarla buluştu. 02
79. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası içinde Papy Djilobodji'nin müdahalesiyle bir kez daha yerde kaldı ve bir kez daha penaltı kararı verildi.
80. dakikada Adana Demirspor'un Assombalonga ile kullandığı penaltı atışını bir kez daha kurtaran kaleci Günay, maçta ikinci kez penaltıya geçit vermedi.
82. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Vargas'ın yerden pasıyla topla buluşan Kaan'ın ortasını üst üste iki penaltı kaçıran Assombalonga kafa vuruşuyla ağlara göndererek farkı üçe çıkardı. 03


Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Deniz Caner Özaral xx
Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Stelios Kitsiou xx, Papy Djilobodji x, Ertuğrul Ersoy xx, Steven Caulker x (Joao Figueiredo dk. 46 xx), Hamza Mendyl x (Alin Tosca dk. 46 xx), Amedej Vetrih xx, Furkan Soyalp xx (Ahmed El Messaoudi dk. 77 x), Recep Niyaz x (Alexandru Maxim dk. 46 xx), Angelo Sagal x (Torgeir Börven dk. 69 x), Muhammet Demir xx
Yedekler: Mustafa Bozan, Pawel Olkowski, Oğuz Ceylan, Doğan Erdoğan, Alexander Merkel
Teknik Direktör: Erol Bulut
Adana Demirspor: Arijanet Muric xxx, Kaan Kanak xxx (Alper Uludağ dk. 87 ?), Tayyip Talha Sanuç xxx, Samet Akaydın xxx, Jonas Svensson xxx, Benjamin Stambouli xx (Sinan Kurt dk. 66 xx), Gökhan İnler xxx, Younes Belhanda xx (Birkir Bjarnason dk. 66 xxx), Matias Vargas xxx, Yunus Akgün xxx (Babajide Akintola dk. 79 x), Britt Assombalonga xxx (Erhun Öztümer dk. 87 ?)
Yedekler: Ferhat Kaplan, Semih Güler, Simon Deli, Metehan Mimaroğlu, Damjan Djokovic
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Assombalonga (dk. 18 ve 82), Bjarnasson (dk. 69) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Kitsiou, Papy Djilobodji (Gaziantep FK), Yunus Akgün (Adana Demirspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep FK - Adana Demirspor: 0-3
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Adana Demirspor: 0-3
Gaziantep FK - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Adana ...
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Adana Demirspor: 1 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Adana ...
Kendi kendine yeten belediye İslahiye Belediyesi kurduğu atölyelerle ekonomik olarak büyük tasarruf sağlıyor
YEREL HABERLER Kendi kendine yeten belediye İslahiye Belediyesi ...
GKV Özel Ortaokulu yıldız kulaçları madalyaları topladı
YEREL HABERLER GKV Özel Ortaokulu yıldız kulaçları madalyaları ...
GKV’li Beren Kalyoncu satrançta Türkiye ikincisi
YEREL HABERLER GKV’li Beren Kalyoncu satrançta Türkiye ikincisi
Şehitkamil Sahnesi, yükselmeye devam ediyor Fadıloğlu, D.T. Şehitkamil Sahnesi projesini yerinde inceledi Bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor
YEREL HABERLER Şehitkamil Sahnesi, yükselmeye devam ...
HKÜ’lü öğrencilerden Türk Kültürüne büyük katkı
YEREL HABERLER HKÜ’lü öğrencilerden Türk Kültürüne büyük katkı
Romatizmalı hastalara moral etkinliği SANKO Hastanesi Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bünyamin Kısacık: “Hastaları tedavi ederken psikolojik açıdan rahatlamalarını da çok önemsiyoruz”
YEREL HABERLER Romatizmalı hastalara moral etkinliği SANKO Hastanesi ...
Evlat acısını çocukluk hayaliyle bastırdı Gittiği resim kursu hayatını değiştirdi Yaşama resimle tutunan 63 yaşındaki ressam gençlere taş çıkarıyor
YEREL HABERLER Evlat acısını çocukluk hayaliyle bastırdı Gittiği ...
'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yapıp refüje çıktı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yapıp refüje çıktı
AK Parti'li Kurtulmuş: 2023 seçimleri açık söylüyorum aslanın ağzındadır
YEREL HABERLER AK Parti'li Kurtulmuş: 2023 seçimleri açık söylüyorum ...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Kamuoyu yoklamalarında en yakın rakibimize 10-12 puan fark atıyoruz”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Kamuoyu ...
Başkan Doğru’ya ''yol'' teşekkürü
YEREL HABERLER Başkan Doğru’ya ''yol'' teşekkürü
Plakasız motosiklet çalıntı çıktı
YEREL HABERLER Plakasız motosiklet çalıntı çıktı
Gaziantep'te haşere ile mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te haşere ile mücadele devam ediyor
Sahte kimlikle arsa dolandırıcılığına 3 tutuklama 
YEREL HABERLER Sahte kimlikle arsa dolandırıcılığına 3 tutuklama 
Kuru meyve ihracatçıları Dubai Gulfood 2022'den memnun döndü
YEREL HABERLER Kuru meyve ihracatçıları Dubai Gulfood 2022'den ...
Türkiye fuarlar için cazibe merkezi olacak
YEREL HABERLER Türkiye fuarlar için cazibe merkezi olacak
Araban Ovasında nohut ekimine başlandı
YEREL HABERLER Araban Ovasında nohut ekimine başlandı
Numan Kurtulmuş, GAÜN rektörünü çalışmalarından dolayı tebrik etti
YEREL HABERLER Numan Kurtulmuş, GAÜN rektörünü çalışmalarından ...
Yeni kurulan şube müdürlüğüne tecrübeli isim atandı
YEREL HABERLER Yeni kurulan şube müdürlüğüne tecrübeli isim atandı
Sınav kaygısı ve motivasyon sorunu yaşayanlara önemli tüyolar
YEREL HABERLER Sınav kaygısı ve motivasyon sorunu yaşayanlara önemli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.