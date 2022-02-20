Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Adana Demirspor: 3 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK, Adana Demirspor'u konuk etti. Gaziantep kalecisi Günay Güvenç'in Assombalonga'nın iki penaltısını kurtardığı zorlu karşılaşmayı 30 kazanan Adana Demirspor puanını 44'e çıkarırken, Gaziantep FK ise bu sezon sahasında ilk yenilgisini aldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada savunma arkasına atılan ara pasa hareketlenen Yunus Akgün'ün kaleci Günay ile karşı karşıya vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

49. dakikada Maxim'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kitisou'nun kaleci Muric'i çalımladıktan sonra şutunu savunma çizgiden çıkardı.

52. dakikada Maxim'in ara pasında topla buluşan Muhammet'in sert vuruşu savunmadan sekerek kaleci Muric'te kaldı.

55. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün Djilobodji'nin müdahalesi sonrası yerde kalmasıyla Adana Demirspor penaltı kazandı.

56. dakikada Adana Demirspor'un Assombalonga ile kullandığı penaltı atışını kaleci Günay kurtardı.

69. dakikada ceza sahasına giren Yunus'un vuruşu Günay'dan döndü, dönen topu Svensson'un pasıyla önünde bulan Bjarnasson'un penaltı noktası üzerinden düzgün vuruşu ağlarla buluştu. 02

79. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası içinde Papy Djilobodji'nin müdahalesiyle bir kez daha yerde kaldı ve bir kez daha penaltı kararı verildi.

80. dakikada Adana Demirspor'un Assombalonga ile kullandığı penaltı atışını bir kez daha kurtaran kaleci Günay, maçta ikinci kez penaltıya geçit vermedi.

82. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Vargas'ın yerden pasıyla topla buluşan Kaan'ın ortasını üst üste iki penaltı kaçıran Assombalonga kafa vuruşuyla ağlara göndererek farkı üçe çıkardı. 03





Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Deniz Caner Özaral xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Stelios Kitsiou xx, Papy Djilobodji x, Ertuğrul Ersoy xx, Steven Caulker x (Joao Figueiredo dk. 46 xx), Hamza Mendyl x (Alin Tosca dk. 46 xx), Amedej Vetrih xx, Furkan Soyalp xx (Ahmed El Messaoudi dk. 77 x), Recep Niyaz x (Alexandru Maxim dk. 46 xx), Angelo Sagal x (Torgeir Börven dk. 69 x), Muhammet Demir xx

Yedekler: Mustafa Bozan, Pawel Olkowski, Oğuz Ceylan, Doğan Erdoğan, Alexander Merkel

Teknik Direktör: Erol Bulut

Adana Demirspor: Arijanet Muric xxx, Kaan Kanak xxx (Alper Uludağ dk. 87 ?), Tayyip Talha Sanuç xxx, Samet Akaydın xxx, Jonas Svensson xxx, Benjamin Stambouli xx (Sinan Kurt dk. 66 xx), Gökhan İnler xxx, Younes Belhanda xx (Birkir Bjarnason dk. 66 xxx), Matias Vargas xxx, Yunus Akgün xxx (Babajide Akintola dk. 79 x), Britt Assombalonga xxx (Erhun Öztümer dk. 87 ?)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Semih Güler, Simon Deli, Metehan Mimaroğlu, Damjan Djokovic

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Assombalonga (dk. 18 ve 82), Bjarnasson (dk. 69) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Kitsiou, Papy Djilobodji (Gaziantep FK), Yunus Akgün (Adana Demirspor)

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