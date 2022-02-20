Gaziantep FK - Adana Demirspor: 0-3

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK - Adana Demirspor: 0-3

DHA

Gaziantep FK - Adana Demirspor: 0-3


Hasan KIRMIZITAŞ Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP, (DHA) -
STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner Özaral
GAZİANTEP FK: Günay Güvenç Djilobodji, Caulker (Dk. 46 Figueiredo), Ertuğrul Ersoy, Kitsiou, Furkan Soyalp (Dk. 77 Messaoudi), Vetrih, Hamza Mendyl (Dk. 46 Tosça), Recep Niyaz (Dk. 46 Maxim), Sagal (Dk. 69 Borven), Muhammet Demir 
ADANA DEMİRSPOR: Muric Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Sanuç, Kaan Kanak (Dk. 87 Alper Uludağ), Gökhan İnler, Belhanda (Dk. 66 Bjarnason), Stambouli (Dk. 66 Sinan Kurt), Yunus Akgün (Dk. 80 Akintola), Vargas, Assombalonga (Dk. 87 Erhun Aksel Öztümer)
GOLLER: Dk. 18 ve Dk. 82 Assombalonga, Dk. 68 Bjarnason (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Kitsiou, Djilobodji (Gaziantep FK), Yunus Akgün (Adana Demirspor)
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26´ncı haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Gaziantep FK'yı 18 ile 82'nci dakikalarda Assombalonga ve 68'inci dakikada Bjarnason'un attığı gollerle 3-0 mağlup etti.
13´üncü dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Recep Niyaz sağ kanattan bindirme yapan Hamza Menyl ile paslaştı. Hamza´nın ceza alanı içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Sagal´ın kafa vuruşu kaleciden döndü. Pozisyonun devamında yeniden toplu buluşan Sagal´ın şutu bir kaz daha kalecide kaldı. 
18´inci dakikada Adana Demirspor takımı sol köşeden köşe vuruşu kazandı. Topun başına geçen Vargas'ın ortasına iyi yükselen Assombalonga´nın kafa vuruşu ağlara gitti: 0-1.
45´inci dakikada sağ kanattan gelişen konuk takımın atağında Yunus Akgün´ün yerden içeriye gönderdiği ortada Vargas'ın vuruşunu kaleci Günay son anda kurtardı.
50´inci dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında ceza sahası içerisinde toplu buluşan Kitsiou´nun şutunu savunma kale çizgisinden çıkardı. 
54´üncü dakikada sağ kanattan gelişen Adana Demirspor atağında topu sürükleyerek ceza alanı içerisine sokulan Yunus Akgün, Djilobodji´nin müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
55´inci dakikada topun başına geçen Assombalonga´nın penaltı vuruşunu kaleci Günay kurtardı.
68´inci dakikada sağ kanattan gelişen konuk takımın atağında topu sürükleyerek ceza alanına sokulan Yunus Akgün´ün şutu kaleci Günay´dan döndü. Pozisyonun devamında toplu buluşan Bjarnason'un vuruşu ağlara gitti: 0-2.
78´inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında ceza alanı içerisine sokulan Yunus Akgün, Djilobodji´nin müdahalesi ile yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.
80´inci dakikada topun başına geçen Assombalonga´nın penaltı vuruşunu kaleci Günay kurtardı.
82´nci dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Kaan Kanak´ın ceza alanı içerisine gönderdiği ortaya iyi yükselen Assombalonga´nın kafa vuruşu ağlara gitti: 0-3.
Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca karşılaşma 3-0 konuk sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.
   DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞKadir GÜNEŞ
2022-02-20 15:44:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Adana Demirspor: 3 (Maç Sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Adana ...
Gaziantep FK - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Adana ...
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Adana Demirspor: 1 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Adana ...
Kendi kendine yeten belediye İslahiye Belediyesi kurduğu atölyelerle ekonomik olarak büyük tasarruf sağlıyor
YEREL HABERLER Kendi kendine yeten belediye İslahiye Belediyesi ...
GKV Özel Ortaokulu yıldız kulaçları madalyaları topladı
YEREL HABERLER GKV Özel Ortaokulu yıldız kulaçları madalyaları ...
GKV’li Beren Kalyoncu satrançta Türkiye ikincisi
YEREL HABERLER GKV’li Beren Kalyoncu satrançta Türkiye ikincisi
Şehitkamil Sahnesi, yükselmeye devam ediyor Fadıloğlu, D.T. Şehitkamil Sahnesi projesini yerinde inceledi Bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor
YEREL HABERLER Şehitkamil Sahnesi, yükselmeye devam ...
HKÜ’lü öğrencilerden Türk Kültürüne büyük katkı
YEREL HABERLER HKÜ’lü öğrencilerden Türk Kültürüne büyük katkı
Romatizmalı hastalara moral etkinliği SANKO Hastanesi Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bünyamin Kısacık: “Hastaları tedavi ederken psikolojik açıdan rahatlamalarını da çok önemsiyoruz”
YEREL HABERLER Romatizmalı hastalara moral etkinliği SANKO Hastanesi ...
Evlat acısını çocukluk hayaliyle bastırdı Gittiği resim kursu hayatını değiştirdi Yaşama resimle tutunan 63 yaşındaki ressam gençlere taş çıkarıyor
YEREL HABERLER Evlat acısını çocukluk hayaliyle bastırdı Gittiği ...
'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yapıp refüje çıktı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yapıp refüje çıktı
AK Parti'li Kurtulmuş: 2023 seçimleri açık söylüyorum aslanın ağzındadır
YEREL HABERLER AK Parti'li Kurtulmuş: 2023 seçimleri açık söylüyorum ...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Kamuoyu yoklamalarında en yakın rakibimize 10-12 puan fark atıyoruz”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Kamuoyu ...
Başkan Doğru’ya ''yol'' teşekkürü
YEREL HABERLER Başkan Doğru’ya ''yol'' teşekkürü
Plakasız motosiklet çalıntı çıktı
YEREL HABERLER Plakasız motosiklet çalıntı çıktı
Gaziantep'te haşere ile mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te haşere ile mücadele devam ediyor
Sahte kimlikle arsa dolandırıcılığına 3 tutuklama 
YEREL HABERLER Sahte kimlikle arsa dolandırıcılığına 3 tutuklama 
Kuru meyve ihracatçıları Dubai Gulfood 2022'den memnun döndü
YEREL HABERLER Kuru meyve ihracatçıları Dubai Gulfood 2022'den ...
Türkiye fuarlar için cazibe merkezi olacak
YEREL HABERLER Türkiye fuarlar için cazibe merkezi olacak
Araban Ovasında nohut ekimine başlandı
YEREL HABERLER Araban Ovasında nohut ekimine başlandı
Numan Kurtulmuş, GAÜN rektörünü çalışmalarından dolayı tebrik etti
YEREL HABERLER Numan Kurtulmuş, GAÜN rektörünü çalışmalarından ...
Yeni kurulan şube müdürlüğüne tecrübeli isim atandı
YEREL HABERLER Yeni kurulan şube müdürlüğüne tecrübeli isim atandı
Sınav kaygısı ve motivasyon sorunu yaşayanlara önemli tüyolar
YEREL HABERLER Sınav kaygısı ve motivasyon sorunu yaşayanlara önemli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.