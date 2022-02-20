Gaziantep FK - Adana Demirspor maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK - Adana Demirspor maçının ardından

DHA

Gaziantep FK - Adana Demirspor maçının ardından


Hasan KIRMIZITAŞ Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise keyif verici bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, kendi sahalarında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Kendi sahalarında maç kaybetmediklerini ve iyi bir gidişat yakaladıklarına değinen Bulut, Adana Demirspor karşısında da maça baskılı başladıklarını ifade ederek, "Maça iyi başladık ve öne geçecek pozisyonumuz da vardı. Ancak duran toptan basit gol yedik. Adam paylaşımını iyi yapamayınca rakip öne geçti. İlk yarıda istenilen performansı ortaya koyamadık. İkinci yarıda rakibin kazandığı penaltıdan sonra çoğu futbolcu konsantrasyonunu kaybetti. Konsantrasyonu kaybedince istediğini yapamazsın, bizde de böyle bir durum oluştu. Bir türlü oyunun içine giremedik. Maç tenis maçına döndü gibi, git gel çok fazla oldu. Rakibimiz iki ve üçüncü gol bulduktan sonra şansımız daha aşağı düşüyor" diye konuştu.
"BAZI DURUMLARDAN HOŞNUT DEĞİLİM"
Erol Bulut, her futbolcunun ilk 11 içerisinde forma giymek istediğini ancak daha sonra oyuna girenlerin de formanın hakkını vermesi gerektiğine dikkat çekerek, "Her futbolcu ilk 11'de oynamak ister. İlk 11'de oynadığınız zaman moraliniz farklı, sonradan girince farklı oluyor. Uzun zamandır formayı ilk 11'de bazı arkadaşlarımız forma giyemese de oyuna girdikten sonra her şeyini vermek zorunda. Bazı arkadaşlarımıza soyunma odasında gereken cümleleri soyunma odasında söyledim ve bazı durumlarda hiç hoşnut değilim. Onları içimizde konuşacağız" şeklinde konuştu.
MONTELLA: KEYİF VERİCİ GALİBİYET ALDIK
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gaziantep FK karşısında çok keyif veren bir galibiyet aldıklarını söyledi. Gaziantep FK´nın sahasında kaybetmemesinin kendilerini ekstra motive ettiğini dile getirerek, "Maçtan önce çekindiğimiz rakip olarak değerlendiriyorduk. Çünkü sahasında kaybetmeyen bir takıma karşı oynayacaktık. Böyle bir rakibe karşı daha iyi motive olduk ve kazandığımız için çok mutluyuz. Maçı zorlanmadan kazanmak keyif vericiydi, oyuncularımı kutluyorum. Üçlü defans oynayan rakiplere karşı sezon başından bu yana zorlanıyorduk ama bu maçta hiç zorlanmadık. Kendi futbolumuzu oynayarak kazanmış olmak sevindirici" diye konuştu.
Montella, Assombalonga´nın mücadelede iki penaltı kaçırdığını ve penaltı kaçırılan maçların kazanılmasının zor olduğunu dile getirerek, "Assombalonga şanslı oyuncu, penaltı kaçırsa da üstüne gol de attı ve galibiyette çok büyük katkısı da oldu" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Montella'nın açıklamaları
Erol Bulut'un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ, Kadir GÜNEŞ
2022-02-20 16:29:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erol Bulut: "Hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık" Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Takımdaki bazı durumlardan hiç hoşnut değilim"
YEREL HABERLER Erol Bulut: "Hiç istemediğimiz bir mağlubiyet ...
Vincenzo Montella: "Benim için çok keyif veren bir galibiyet oldu"
YEREL HABERLER Vincenzo Montella: "Benim için çok keyif veren bir ...
Gaziantep FK - Adana Demirspor: 0-3
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Adana Demirspor: 0-3
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Adana Demirspor: 3 (Maç Sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Adana ...
Gaziantep FK - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Adana ...
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Adana Demirspor: 1 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Adana ...
Kendi kendine yeten belediye İslahiye Belediyesi kurduğu atölyelerle ekonomik olarak büyük tasarruf sağlıyor
YEREL HABERLER Kendi kendine yeten belediye İslahiye Belediyesi ...
GKV Özel Ortaokulu yıldız kulaçları madalyaları topladı
YEREL HABERLER GKV Özel Ortaokulu yıldız kulaçları madalyaları ...
GKV’li Beren Kalyoncu satrançta Türkiye ikincisi
YEREL HABERLER GKV’li Beren Kalyoncu satrançta Türkiye ikincisi
Şehitkamil Sahnesi, yükselmeye devam ediyor Fadıloğlu, D.T. Şehitkamil Sahnesi projesini yerinde inceledi Bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor
YEREL HABERLER Şehitkamil Sahnesi, yükselmeye devam ...
HKÜ’lü öğrencilerden Türk Kültürüne büyük katkı
YEREL HABERLER HKÜ’lü öğrencilerden Türk Kültürüne büyük katkı
Romatizmalı hastalara moral etkinliği SANKO Hastanesi Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bünyamin Kısacık: “Hastaları tedavi ederken psikolojik açıdan rahatlamalarını da çok önemsiyoruz”
YEREL HABERLER Romatizmalı hastalara moral etkinliği SANKO Hastanesi ...
Evlat acısını çocukluk hayaliyle bastırdı Gittiği resim kursu hayatını değiştirdi Yaşama resimle tutunan 63 yaşındaki ressam gençlere taş çıkarıyor
YEREL HABERLER Evlat acısını çocukluk hayaliyle bastırdı Gittiği ...
'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yapıp refüje çıktı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yapıp refüje çıktı
AK Parti'li Kurtulmuş: 2023 seçimleri açık söylüyorum aslanın ağzındadır
YEREL HABERLER AK Parti'li Kurtulmuş: 2023 seçimleri açık söylüyorum ...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Kamuoyu yoklamalarında en yakın rakibimize 10-12 puan fark atıyoruz”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Kamuoyu ...
Başkan Doğru’ya ''yol'' teşekkürü
YEREL HABERLER Başkan Doğru’ya ''yol'' teşekkürü
Plakasız motosiklet çalıntı çıktı
YEREL HABERLER Plakasız motosiklet çalıntı çıktı
Gaziantep'te haşere ile mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te haşere ile mücadele devam ediyor
Sahte kimlikle arsa dolandırıcılığına 3 tutuklama 
YEREL HABERLER Sahte kimlikle arsa dolandırıcılığına 3 tutuklama 
Kuru meyve ihracatçıları Dubai Gulfood 2022'den memnun döndü
YEREL HABERLER Kuru meyve ihracatçıları Dubai Gulfood 2022'den ...
Türkiye fuarlar için cazibe merkezi olacak
YEREL HABERLER Türkiye fuarlar için cazibe merkezi olacak
Araban Ovasında nohut ekimine başlandı
YEREL HABERLER Araban Ovasında nohut ekimine başlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.