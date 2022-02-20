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Erol Bulut: "Hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık" Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Takımdaki bazı durumlardan hiç hoşnut değilim"

İHA

Erol Bulut: "Hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık" Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Takımdaki bazı durumlardan hiç hoşnut değilim"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, sahalarında 30 kaybettikleri Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık" dedi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u konuk etti. Etkisiz bir oyun ortaya koyduğu zorlu karşılaşmayı 30 mağlup bitiren Gaziantep FK, bu sezon sahasında ilk mağlubiyetini aldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, iyi bir rakibe karşı kötü bir mağlubiyet aldıklarını ve çok üzgün olduklarını söyledi.

"Hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık"
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün kendi sahamızda hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Haftalardır evimizde maç kaybetmiyorduk, çok iyi bir gidişatımız vardı. Bu mağlubiyetle bu serimiz bozulmuş oldu. Aslında maça baktığımızda iyi ve baskılı başladık. Öne geçecek pozisyonda yakaladık ama duran toptan basit yediğimiz bir gol oldu. Adam paylaşımını arkadaşlarımız iyi yapamayınca sahada rakip 10 öne geçti. Aslında ilk yarı ve ikinci ayrı konuşmak lazım. İlk yarıdaki oyun ikinci yarıda kalemizdeki birinci penaltıdan sonra ortadan kayboldu. İkinci yarıda nedense konsantrasyonunu kaybettik. Nitekim futbol konsantrasyon oyunu ve bunu kaybettiğiniz zaman istediklerini yapamazsınız. İlk penaltıdan sonra bir türlü oyunun içine giremedik. Maç biraz tenis maçına döndü. Git gel çok fazla oldu. Rakip üçüncü golü bulduktan sonra şansınız daha da aşağı düşüyor" ifadelerini kullandı.

"Takımdaki bazı durumlardan hiç hoşnut değilim"
Son zamanlarda takımdaki bazı durumlardan hiç hoşnut olmadığını açıklayan Erol Bulut, "Bir takımda her oyuncu ilk 11'de oynamak ister. ilk 11'de oynadığı zaman moraliniz farklı, sonradan oyuna girdiğiniz zaman moraliniz farklı oluyor. Uzun zamandır ilk 11'de bazı arkadaşlarımız forma giyemese de oyuna girdikten sonra her şeyini vermek zorunda. Zaten gereken cümleleri soyunma odasında arkadaşlarımıza soyunma odasında söyledim. Takımdaki bazı durumlardan hiç hoşnut değilim, onları zaten içimizde konuşacağız" diye konuştu.

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