Gaziantepli kaşif hayatını kaybetti Korona virüse yakalanan kaşif yaşamını yitirdi

Savunma sanayii alanında ürettiği yerli ve milli cihazlarıyla tanınan Gaziantepli kaşif Müslüm İncedal, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Gaziantep’te evinin bir katında ürettiği yerli ve milli cihazlarla savunma sanayi şirketlerine tek başına kafa tutan kaşif Şeyh Müslüm İncedal, yaşamını yitirdi. 27 Ocak tarihinde yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıkan 2 çocuk babası İncedal, kentteki özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilen İncedal, yoğun bakımda 25 gündür verdiği yaşam mücadelesini bugün kaybetti.



Ürettiği cihazlarla tanınıyordu

Yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla ürettiği hava radar sistemi Video Optik Radar’la (VİDAR) ses getiren kaşif İncedal, lazer optik sistemle çalışan çok sayıda teknik istihbarat cihazı üretti. Cihazlarıyla TEİ, Aselsan ve Havelsan gibi savunma sanayii şirketlerinin radarına giren İncedal’ın ürettiği cihazlar, TSK’nın düzenlediği çok sayıda askeri operasyonda kullanıldı. Cihazları Pakistan, Hindistan, Çin ve İsrail gibi dış ülkelerden de talep gören İncedal, son olarak ürettiği Damar Görüntüleme Cihazını Sağlık Bakanlığına hibe etmek istiyordu.



Geçtiğimiz yıl düzenlenen Gaziantep Sanayi Odası’nın (GSO) düzenlediği “Gaziantep’in Yıldızları” ödül töreninde Dijital Dönüşüm Kategorisinde ödüle layık görülen kaşif Müslüm İncedal, Gaziantep Genç İş Adamları Derneği (GAGİAD) tarafından da “Yaşadığı Toplum İçin Fark Oluşturan Girişimci” ödülüyle ödüllendirilmişti.

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